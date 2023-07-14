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U16亞洲女籃錦標賽／台灣女籃不敵澳洲 4強對決日本

中央社／ 台北14日電

台灣女籃在確定收下隊史首張U17世界盃門票後，今天在U16亞洲女籃錦標賽對戰衛冕軍澳洲隊，在身高差人一截情況下，以51比103吞下首敗，明天4強賽將與日本隊爭奪決賽入場券。

今年U16亞洲女籃錦標賽在約旦舉行，共9隊參賽，分成2組，進行單循環賽，取分組前2晉級4強，而前4名隊伍還可獲得明年在墨西哥舉行的U17世界盃門票。

台灣女籃小組賽前3戰面對同在A組的泰國、韓國、敘利亞，拿下3連勝，且有2場得分破百，其中與韓國隊一役最為關鍵，結束對戰14連敗，靠著澳洲12日擊敗韓國，台灣隊不僅與澳洲隊攜手前進4強，還是繼2015年後重返4強行列，並首度取得U17世界盃資格。

台灣女籃小組賽最終戰與澳洲隊碰頭，攸關分組龍頭寶座，而台灣隊陣容一字排開，陣中最高的許語珊、楊采璇也僅176公分，面對平均身高183公分澳洲隊，且對方陣中還有3名超過190公分的長人，註定台灣隊今天將面臨1場硬仗。

台灣隊前2節結束以27比55落後，不僅外線手感低迷、12投1中，團隊上半場更是0次罰球。

儘管台灣隊第3節力阻比分繼續拉開，但末節攻防兩端再出狀況，單節僅得6分，最終以51比103吞下本屆賽事首敗。

台灣隊過去最佳成績為2009年銅牌，這次以分組第2、前進4強，明天碰上B組龍頭日本隊，將力拚隊史首張決賽門票。

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