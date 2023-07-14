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T1聯盟／選秀會僅挑2人 台新：已接洽多名自由球員

中央社／ 台北14日電
台北台新首度參與職籃聯盟台灣運彩xT1聯盟選秀會，今天卻僅挑選2名球員，總經理做出解釋。 圖／T1聯盟提供
台北台新首度參與職籃聯盟台灣運彩xT1聯盟選秀會，今天卻僅挑選2名球員，總經理做出解釋。 圖／T1聯盟提供

台北台新首度參與職籃聯盟台灣運彩xT1聯盟選秀會，今天卻僅挑選2名球員，總經理林祐廷解釋，包括交易和自由市場，目前已接洽6名球員，因此他認為在選秀會補強已經足夠。

新加入T1聯盟的台北台新球團至今籠罩著神祕面紗，僅確定以台北和平籃球館為主場，但無論是隊名或是首任總教練都尚未揭曉，儘管今年T1選秀會享有新球隊優惠，首輪可選3人，但卻未充分利用，只挑走台灣師範大學張兆辰和世新大學簡賀宇。

台新育樂總經理林祐廷接受媒體聯訪時首度分享球隊目前組建進度，他表示，目前已接洽丁聖儒、林宜輝、陳文宏、張耕淯、曹薰襄，以及交易換來的黃聰翰，加上選秀會選進的2名新秀，他認為選秀會的補強已足夠，未來將持續在自由市場尋找合適人選。

林祐廷指出，希望能打造球隊成為1支具有競爭力的球隊，儘管以打進冠軍賽為目標，但他今天並未透露設定的期程。

對於球隊隊名和總教練人選，林祐廷透露，預計8月底或9月初召開記者會公布，「會越快越好」。

張兆辰成為今年的選秀探花，也是台新隊史首名選秀會選中的新秀，他透露，先前參加台灣職籃P.LEAGUE+選秀會落選時，有點失望，覺得沒被肯定，「今天第3順位被選到，有嚇到，但很開心。」

台新球隊陣容尚在布局中，張兆辰表示，儘管還不知道隊友和教練是誰，但加入球隊後就努力練球，「第1個賽季會比較難打，就多幫助球隊，盡力去做。」

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