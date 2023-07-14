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T1聯盟／選秀41人中選7人 雲豹、台新首輪各選2人後就放棄
T1聯盟2023年新人選秀會今天在松菸文創1號倉庫登場，擁有前兩支選秀籤的台啤雲豹隊將「狀元」籤給了台師大前鋒林信寬，「榜眼」選中健行科大後衛高錦瑋，第三順位的新隊伍台北台新選中台師大張兆辰作為「探花」，上季打進總冠軍賽的台南台鋼獵鷹則是首輪就放棄，總計只有7名新秀中選。
上屆新人選秀會，T1聯盟採取「指名制」，每輪由各隊指名球員，若有球隊同時選擇相同球員則由球員逆指名球隊，今年選秀會採自然選秀制，順序依照2022到23球季例行賽戰績排名而定。
新加入的台新承接台灣啤酒英熊的參賽權，且因台新並未承接台啤球員，為顧及球賽精彩程度、平衡各隊戰力，台新每輪擁有第二順位與最末順位選秀權，再加上承接台啤首輪第四順位，以及原台啤和太陽交易的第二輪選秀權，前兩輪共有6個選秀權，不過握有狀元籤的台啤雲豹和台北台新交易，台北台新也和台中太陽交易選秀權，因此首輪順序成雲豹、雲豹、台新、台新（承接台啤）、海神、獵鷹、特攻、台新，次輪雲豹、台新、太陽、海神、獵鷹、特攻、台新。
選秀結果
【第一輪】
第一順位 雲豹：林信寬
第二順位 雲豹：高錦瑋
第三順位 台新：張兆辰
第四順位 台新：簡賀宇
第五順位 海神：唐維傑
第六順位 獵鷹：（放棄）
第七順位 特攻：李沛澄
第八順位 台新：（放棄）
【第二輪】
第二順位台新、第五順位獵鷹已放棄
第一順位 雲豹：（放棄）
第三順位 太陽：郭振復
第四順位 海神：（放棄）
第六順位 特攻：（放棄）
【第三輪】
第三順位 太陽：（放棄）
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