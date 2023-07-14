T1聯盟／雲豹狀元籤給林信寬、高錦瑋成榜眼 探花爆出冷門

T1聯盟2023年新人選秀會今天在松菸文創1號倉庫登場，擁有前兩支選秀籤的台啤雲豹隊將「狀元」籤給了台師大前鋒林信寬，「榜眼」選中健行科大後衛高錦瑋，第三順位的新隊伍台北台新選中台師大張兆辰作為「探花」，爆出小冷門。

台啤雲豹「榜眼」選中健行科大後衛高錦瑋。 圖／大專體總提供(資料照)

首輪第四順位仍是台新，挑中世新大學後衛簡賀宇；第五順位高雄全家海神挑中旅美的唐維傑，讓高雄出生的唐維傑「回家打球」；第六順位的台南台鋼獵鷹直接放棄；第七順位衛冕軍新北中信特攻選中輔仁大學射手李沛澄；第八順位台新直接棄權。

上屆新人選秀會，T1聯盟採取「指名制」，每輪由各隊指名球員，若有球隊同時選擇相同球員則由球員逆指名球隊，今年選秀會採自然選秀制，順序依照2022到23球季例行賽戰績排名而定。

新加入的台新承接台灣啤酒英熊的參賽權，且因台新並未承接台啤球員，為顧及球賽精彩程度、平衡各隊戰力，台新每輪擁有第二順位與最末順位選秀權，再加上承接台啤首輪第四順位，以及原台啤和太陽交易的第二輪選秀權，前兩輪共有6個選秀權，不過握有狀元籤的台啤雲豹和台北台新交易，台北台新也和台中太陽交易選秀權，因此首輪順序成雲豹、雲豹、台新、台新（承接台啤）、海神、獵鷹、特攻、台新，次輪雲豹、台新、太陽、海神、獵鷹、特攻、台新。

自第三輪起，各球團選秀順位不變，最多進行8輪選秀。