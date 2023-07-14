籃球／2聯盟僅15人獲選 吳沛嘉成遺珠 UBA霸主政大全軍覆沒

T1聯盟選秀會今天登場，握有前兩順位的台啤桃園雲豹沒意外選擇台師大好手林信寬和健行科大後衛高錦瑋。本屆選秀僅7人獲選，加上PLG選秀被選中的8名球員，今年只有15人透過選秀進入職業賽場，形成大型失業潮。

台北台新隊在第三順位挑中台師大張兆辰，接著第四順位選進世新大學後衛簡賀宇，第五順位的高雄全家海神挑走旅美好手唐維傑，第六順位的獵鷹放棄指名，第七順位的新北中信特攻選下輔大後衛李沛澄，握有第8順位的台北台新意外直接放棄。

外界眾所期待的吳沛嘉（右）落選。 圖／大專體總提供

第二輪只有郭振復被台中太陽青睞，剩餘球隊都放棄。隨著台中太陽第三輪放棄，本次選秀畫下句點，總共41人參加僅7人獲選，外界眾所期待的世新大學長人吳沛嘉落榜。政治大學林勵及涂亦含也沒選上，在UBA3連霸的強權政大雄鷹今年在兩聯盟選秀全軍覆沒。