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籃球／職籃選秀才剛獲選 王翊帆輔大盃為母校效力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
輔大後衛王翊帆剛在PLG選秀會獲選，仍是在輔大盃為母校效力。圖／大會提供
輔大後衛王翊帆剛在PLG選秀會獲選，仍是在輔大盃為母校效力。圖／大會提供

2023年輔仁盃新南向國際籃球邀請賽，今天在輔仁⼤學中美堂開打，剛成為PLG新秀的王翊帆仍披上⺟校輔⼤戰袍，輔⼤以86：76⼩勝醒吾科⼤，菲律賓東⽅⼤學來勢洶洶，以79：59輕取台灣科⼤，展現奪冠勢⼒。

為了響應新南向政策與增加籃球的交流，輔⼤在體育署、興富發集團等單位⼤⼒⽀持下，舉辦此次輔仁盃新南向國際籃球邀請賽，今天開幕典禮，輔⼤校⻑江漢聲，⼤專體育總會副會⻑曾慶裕與潤隆建設總經理林暐鈞等都到場為球員們打氣加油。

輔⼤總教練楊哲宜說：「這項⽐賽得到不少關注，新加坡與⾺來西亞等⼤學也都展現強烈的參賽意願，明年將會持續舉辦，並擴⼤規模，希望擴增到12隊，⾄少邀請4⽀外隊，除了⼤學實⼒堅強的菲律賓，也可能邀請其他東南亞國家的⼤學勁旅。」

今年輔仁盃新南向國際籃球邀請賽，今天起⼀連5天在輔⼤中美堂舉⾏單循環賽事，共有台灣5校，地主輔⼤與台灣藝術⼤學、台灣科技⼤學、醒吾科技⼤學、國⽴體育⼤學等，以及菲律賓東⽅⼤學。⾸戰由台藝對上國體，台藝外線⼿感較國體為優，全場砍進10記3分球，國體只進3球，最終台藝 以89：66⼤勝。

第2戰由地主輔⼤迎戰醒吾，昨天剛在PLG選秀會以第2輪第1順位被新⽵攻城獅選中的王翊帆， 雖然是準職業球員，仍然下場為⺟校輔⼤出賽，不過王翊帆只有⼩試⾝⼿，拿下2分，輔⼤最終以86：76⼩勝醒吾。

王翊帆說：「其實不論在PLG選秀會會不會被選上，本來就打算要打這次⽐賽，希望維持外線⼿感，只要不受傷就好。」

今天壓軸賽事由菲律賓東⽅⼤學對上台科，東⽅⼤學展現菲律賓⼤學勁旅的實⼒，球員細膩度與成熟度都⽐較⾼，從開賽就壓著台科打，最終以79：59輕鬆獲勝。

輔仁盃新南向國際籃球邀請賽明⽇續在輔⼤中美堂進⾏第2天賽事，上午11點，台灣藝⼤對醒吾科⼤，中午12點40分，輔仁⼤學對台灣科⼤，下午2點20分，菲律賓東⽅⼤學對國⽴體⼤。

PLG 選秀 體育署

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