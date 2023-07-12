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PLG／選秀會挑8人 阿拉薩成狀元

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
PLG新人選秀大會，首輪狀元 阿拉薩（中），榜眼喬楚瑜（右），探花丁冠皓（左）。記者黃義書／攝影
PLG新人選秀大會，首輪狀元 阿拉薩（中），榜眼喬楚瑜（右），探花丁冠皓（左）。記者黃義書／攝影

職籃聯盟PLG的2023年新人選秀會昨登場，台藝大外籍生阿拉薩沒意外被新竹街口攻城獅首輪第一順位挑中，從練習生到聯盟第一位外籍生「狀元」；輔仁大學長人喬楚瑜和健行科大的丁冠皓分別成為「榜眼」和「探花」，總計40位參與選秀的球員共有8人獲選。

出生甘比亞的阿拉薩，身高207公分，2021年剛來台時曾在攻城獅擔任練習生，之後才進入台藝大就讀，攻城獅總教練林冠綸笑說：「沒想到他今年就出來選，剛好我們有首輪籤，是不錯的緣分。」

200公分長人喬楚瑜獲得首輪第二順位的桃園璞園領航猿青睞，他笑說：「以為會第一輪末或第二輪被選到，突然被叫到有點驚訝。」

第三順位福爾摩沙台新夢想家，去年選秀會首輪放棄，昨選中丁冠皓，總教練賴柏霖看好新成員未來性。

外籍生 新竹 夢想

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