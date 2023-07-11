PLG／成首名外籍生選秀狀元 阿拉薩直呼很榮耀：持續精進自己

台灣職籃P. LEAGUE+選秀會今天登場，握有狀元籤的新竹街口攻城獅首輪選中台藝大阿拉薩，對於成為首名外籍生選秀狀元，阿拉薩說，感到很榮耀，未來會持續精進自己。

身高207公分的阿拉薩在甘比亞出生，過去也曾在塞內加爾甲級聯賽打球，而阿拉薩在大專籃球聯賽（UBA）期間，展現強大禁區宰制力，111學年度UBA更以場均23.6分、17.8籃板，拿下得分、籃板雙冠王。

PLG過去前2屆選秀狀元都是本土球員，分別為朱雲豪、張鎮衙，阿拉薩今年成為PLG選秀會史上首名外籍生選秀狀元，而他在加入台藝大之前，曾擔任新竹街口攻城獅練習生，這次與攻城獅再續前緣。

身為PLG聯盟首名外籍生選秀狀元，阿拉薩接受媒體聯訪時直呼非常榮耀，也希望經由自身的經歷，吸引更多外籍球員來台打球。

談到對新賽季期許，阿拉薩表示，順其自然，他自認還有不少地方還需要進步，「會和過去一樣，持續精進自身球技，旅途還很長」。

輔仁大學喬楚瑜、健行科大丁冠皓今天在選秀會首輪第2、3順位分別被桃園璞園領航猿、福爾摩沙台新夢想家選中，成為本屆選秀榜眼、探花。

喬楚瑜表示，菜鳥球季將會更加積極學習，他認為在成為職業球員後，心態必須改變，「更自律、積極，現在不是學生籃球，不會有人管你，要自己把時間掌控好。」

喬楚瑜為今年選秀會中少數身高200公分以上的本土內線球員，對於未來在場上預計將對位洋將，他已做好心理準備，他表示，大學4年都是對到外籍生，但職籃的洋將身材又更加強壯，因此接下來會設法變壯。

除了PLG外，喬楚瑜這次還報名T1聯盟、超級籃球聯賽（SBL）選秀，他透露，基於對球隊的尊重，接下來將放棄參加其他2聯盟選秀。

相較於喬楚瑜，丁冠皓在PLG選秀會之前，就決定退出T1聯盟選秀，丁冠皓表示：「滿喜歡這個舞台，無論是行銷或球迷方面。」

談到對夢想家印象，丁冠皓表示，防守兇悍，且節奏很快，但他強調，無論未來在球隊定位是扮演定點射手或防守小洋將，他有信心可以辦到。

丁冠皓在確定獲得PLG球隊青睞後，也意味著將與昔日能仁家商隊友林彥廷、高錦瑋分道揚鑣，林彥廷日前已報名中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀，而高錦瑋為今年T1聯盟選秀會首輪大熱門。

丁冠皓透露，之前彼此有聊過，各自想要去哪裡發展，他強調，不一定3個都要在同一個聯盟，能有更多發揮空間或開心比較重要，並給予祝福其他2人有很好的發展。