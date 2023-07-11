PLG／40位年輕好手參加選秀「僅8人獲青睞」 寫下歷年新低

今年台灣職籃P. LEAGUE+選秀會被視為選秀小年，40名懷抱職籃夢想的球員今天參加選秀會，包括首名外籍生選秀狀元、台藝大阿拉薩在內，僅8人獲選，人數寫下歷年新低。

台灣職籃P. LEAGUE+新人選秀會今晚在台北文創會所舉行，執行長陳建州因捲入性騷風波自請暫停職務，改由各隊教練、總經理或董事長為獲選的新秀戴上球隊帽子。

在甘比亞出生、台藝大外籍生阿拉薩被新竹街口攻城獅相中，成為首名外籍生選秀狀元，而首輪第2、3順位的桃園璞園領航猿、福爾摩沙台新夢想家分別挑走輔仁大學喬楚瑜、健行科大丁冠皓。

首輪第4順位的鋼鐵人選擇來自奈及利亞、世新大學外籍生丹尼爾，新北國王、富邦勇士各自選中台藝大蘇培凱、高師大蔡鎮嶽。

攻城獅、鋼鐵人第2輪分別指名輔仁大學王翊帆、義守大學劉承彥，其餘4隊都選擇放棄。

過去2屆PLG選秀會各隊分別合計選走16人、11人，今年共有40名年輕好手報名，在各隊陣容逐漸滿編情況下，僅8人獲青睞，創歷屆新低。

攻城獅這次選秀會選進2名新秀，總教練林冠綸接受媒體聯訪時表示，主要看中阿拉薩身高、運動條件，但他認為阿拉薩進入職業隊後，還需要一段時間學習。

攻城獅陣中已有後衛高國豪、田浩，日前又再網羅王子綱，今天選秀會又鎖定同樣是後衛的王翊帆，林冠綸表示，王翊帆是名可以串聯球隊的球員，儘管陣中已不少控衛，但他強調，「球隊不怕人多，也可以帶給其他人競爭」。

鋼鐵人日前與外籍生張傑瑋終止合約，為補強外籍生清出空間，選秀會則選中丹尼爾，鋼鐵人總教練邱大宗過去在超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷帶兵時，就曾帶過外籍生斑霸，他表示，非洲球員擁有韌性、刻苦精神，兩人擁有共同的優勢，「手都很長，像蜘蛛一樣，每抓下1顆籃板，都會成為我們的黃金」。

剛完成3連霸的富邦勇士由於選秀會為第6順位，主動權都在其他球隊身上，助理教練吳永仁坦言，只能挑選潛力股，但他認為，蔡鎮嶽無論身體條件或跑跳能力都不錯，還可以投藍，預計場上定位將是具備三分球能力的大前鋒。

吳永仁指出，蔡鎮嶽新賽季是否有上場機會，還需視能否跟上球隊訓練腳步而定，「跟簡廷兆一樣，隨著逐漸成長，上場時間自然就會越多」。