PLG／意外成選秀榜眼 喬楚瑜退出T1聯盟、SBL選秀會

PLG今天進行2023年新人選秀會，40名球員共有8人獲得青睞，成為「榜眼」的輔仁大學2公尺長人喬楚瑜已決定，放棄T1聯盟和SBL選秀會，職業賽季將從桃園璞園領航猿出發。

PLG是國內3個籃球聯盟中最早舉行選秀會的聯盟，T1聯盟選秀會本周五登場，SBL選秀會18日進行，今天被唱名的球員中就有多人是報名不只一場選秀會。

第2位就被叫到名字的喬楚瑜透露，心中大石終於放下，「沒那麼緊張了，前幾個星期都沒睡好，怕失業。」他笑說原本以為自己會是第一輪末或是第二輪入選，「突然被叫到，有點驚訝。」

決定放棄T1聯盟和SBL選秀，喬楚瑜也有成為職業球員的自覺，「要更積極學習、更自律、更積極，職業隊不像學生球隊有教練管，時間掌控性要更好。」

領航猿今年選秀會只選擇喬楚瑜，總經理陳信安不諱言，喬楚瑜200公分的身高就是優勢，且高中就有比賽經歷，球隊在交易掉「澎澎」陳冠全後，選中喬楚瑜對高度有一定幫助。

喬楚瑜的輔仁大學隊友王翊帆，第二輪第一順位獲得新竹街口攻城獅青睞，已經退出T1聯盟選秀的他表示，還要和經紀公司及家人討論，再決定是否參加SBL選秀會。

高師大長人蔡鎮嶽也是3聯盟選秀會都報名，首輪獲得衛冕軍台北富邦勇士指名的他也說，仍會參加其他聯盟選秀會，最後考量再做出最好選擇。