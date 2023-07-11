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PLG／選秀會8人入選 阿拉薩狀元、蔡鎮嶽加入衛冕軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿拉薩成選秀狀元。記者黃義書／攝影
阿拉薩成選秀狀元。記者黃義書／攝影

P. LEAGUE+今天進行2023年新人選秀會，共有40位球員參加，握有「狀元籤」的新竹街口攻城獅，沒意外選擇台藝大的外籍生阿拉薩，第二順位的桃園璞園領航猿挑中輔仁大學長人喬楚瑜，第三順位的福爾摩沙台新夢想家的「探花」籤選中來自健行科大的丁冠皓；第二輪開始包括夢想家、領航猿、新北國王和衛冕軍台北富邦勇士都放棄，第三輪全部放棄，代表只有8名新秀加入PLG

2023年PLG選後會結果：

【第一輪】

攻城獅：阿拉薩

領航猿：喬楚瑜

夢想家：丁冠皓

鋼鐵人：丹尼爾

國王：蘇培凱

勇士：蔡鎮嶽

【第二輪】

攻城獅：王翊帆

鋼鐵人：劉承彥

夢想家：（放棄）

領航猿：（放棄）

國王：（放棄）

勇士：（放棄）

PLG選秀順位，晉級季後賽4隊是依季後賽成績確認選秀順位，首輪淘汰兩隊依例行賽戰績決定順位，未晉級季後賽球隊則是依例行賽戰績決定順位，再加上今年涉及選秀權的交易，2023選秀大會第一輪選秀順序依序是攻城獅、領航猿、夢想家、鋼鐵人、國王、勇士，第二輪開始都是攻城獅、鋼鐵人、夢想家、領航猿、國王和勇士。

握有「狀元籤」的新竹街口攻城獅，沒意外選擇台藝大的外籍生阿拉薩，第二順位的桃園璞園領航猿挑中輔仁大學長人喬楚瑜，第三順位的福爾摩沙台新夢想家的「探花」籤選中來自健行科大的丁冠皓；首輪第四順位的高雄17直播鋼鐵人挑中世新大學的外籍生丹尼爾，第五順位的新北國王選擇台藝大的蘇培凱，第六順位的衛冕軍台北富邦勇士指名高師大的長人蔡鎮嶽。

第二輪開始，只有攻城獅和鋼鐵人繼續指名，夢想家開始的4支隊伍都選擇放棄，第三輪攻城獅和鋼鐵人也都放棄，最終40位球員只有8人獲得青睞。

選秀探花丁冠皓。記者黃義書／攝影
選秀探花丁冠皓。記者黃義書／攝影
選秀榜眼喬楚瑜。記者黃義書／攝影
選秀榜眼喬楚瑜。記者黃義書／攝影

PLG 選秀

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