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PLG／沒意外！攻城獅選進台藝大阿拉薩 成首位外籍選秀狀元
P. LEAGUE+今天進行2023年新人選秀會，握有「狀元籤」的新竹街口攻城獅，沒意外選擇台藝大的外籍生阿拉薩，第二順位的桃園璞園領航猿挑中輔仁大學長人喬楚瑜，第三順位的福爾摩沙台新夢想家的「探花」籤選中來自健行科大的丁冠皓。
首輪第四順位的高雄17直播鋼鐵人挑中世新大學的外籍生丹尼爾，第五順位的新北國王選擇台藝大的蘇培凱，第六順位的衛冕軍台北富邦勇士指名高師大的長人蔡鎮嶽。
PLG每隊允許擁有1名外籍生和1名華裔球員，選秀前包括新北國王、新竹街口攻城獅和高雄17直播鋼鐵人都確認和外籍生結束合約，今天選秀會擁有選擇外籍生資格。
PLG選秀順位的部分，晉級季後賽4隊是依季後賽成績確認選秀順位，首輪淘汰兩隊依例行賽戰績決定順位，未晉級季後賽球隊則是依例行賽戰績決定順位，再加上今年涉及選秀權的交易，2023選秀大會第一輪選秀順序依序是攻城獅、領航猿、夢想家、鋼鐵人、國王、勇士，第二輪開始都是攻城獅、鋼鐵人、夢想家、領航猿、國王和勇士。
今年共有40名球員參與選秀，分別是外籍生的九龍、阿拉薩、丹尼爾、沙巴斯丁、陳駿偉、沙鹿、蘇格爾和歐力士，以及本土的吳政昕、蔡鎮嶽、王正文、廖景泰、吳沛嘉、簡賀宇、張兆辰、許敬恩、蔣浩文、李沛澄、楊皓韋、蔡亞軒、蔡紘揚、謝承諳、陳澔翔、陳力行、范哲浩、陳昭群、劉光尚、陳逸、巫紹齊、劉彥廷、喬楚瑜、黃子軒、涂亦含、林勵、郭振復、丁冠皓、王翊帆、劉承彥、蘇培凱和熊哲言。
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