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提升籃球國手權益 籃協擬邀各單位開會商討

中央社／ 台北10日電

針對職籃工會呼籲應重視國家隊後勤需求，中華籃協今天表示，日前已召開運動員委員會議研議，有關國家隊職隊員參賽權益保障，將邀集體育署、各聯盟與球團、選手、工會商討。

台北市職業籃球員職業工會昨天發布新聞稿表示，近日女籃亞洲盃與男籃日本友誼賽，相較於對手選手席中充實的制服組與防護員配置，台灣無論是男、女籃代表隊的防護員配置都只有1人，且集訓過程中沒有為選手準備「運動員失能險」的保護，甚至徵召後才增加移訓行程及商業賽事。

中華民國籃球協會今天透過新聞稿表示，各代表隊相關人員編制以及移地訓練均依照主管機關核准的人數，出國參賽則依照國際籃球總會（FIBA）相關規定辦理。

為讓球員受到更完善照顧，籃協也趁機向教育部體育署喊話，期盼能支持各代表隊增加防護員、訓練師、情蒐員、心理諮商師等編制。

對於工會期盼政府與中華籃協能更重視後勤規格，籃協表示，7月5日已召開運動員委員會議研議，有關各級國家隊職隊員參賽權益的相關保障，未來將邀集體育署、國內男、女籃各聯盟及球團、選手、工會代表等共同商討，制定相關適用辦法，保障國手權益。

至於球員重視的保險部分，籃協表示，去年度起即有辦理球員失能保險，今年度代表隊開訓後，也有與球員溝通，提交合約或薪資證明相關資料，以辦理失能險投保。

針對球員關心的出場費，籃協指出，會議中也提議未來可爭取用激勵獎金的方式，提高國手參與國家隊組訓期間收入。

體育署

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