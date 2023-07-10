籃球／職籃選秀從搶人大戰回歸常態 新秀優勢剩多少？

從台灣職籃PLG、T1聯盟成立初期搶人大戰，向SBL、UBA廣納人手，如今3、4年過去，多數球隊已逐漸滿編。球評認為，選秀將回歸常態化，新秀想獲青睞，得拿出真本事。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）2020年成立，T1聯盟隔年成軍，2個職籃聯盟合計12隊，有些隊伍延續既有班底，有些則是從零組建球隊，除了自由市場外，選秀會也成為另一個角力的戰場。

今年選秀會將由PLG在7月11日打頭陣，T1聯盟7月14日接力登場，一向集結鎂光燈、人氣焦點的PLG，選秀星度首度比T1聯盟遜色，但有機會締造1項紀錄，出現首名外籍生選秀狀元。

攤開2聯盟選秀名單，球評陳子威及李伯倫均預期，主宰UBA大專籃球聯賽禁區的外籍生阿拉薩、丹尼爾成為PLG選秀首輪熱門人選。

陳子威認為，PLG選秀今年以潛力股居多，外籍生阿拉薩、丹尼爾即使能在UBA主宰禁區，進入職籃後，2人除了可能要對上洋將，就算面對富邦勇士曾祥鈞、桃園璞園領航猿林正、福爾摩沙台新夢想家李德威等人也不見得占有優勢，可能還需要一段適應期。

從東山高中就擁有「戰神」稱號的林信寬，到台師大持續進化，展現霸氣，健行科大後衛高錦瑋的控球能力，可幫助隊友創造更多得分效益，2人與旅美好手唐維傑有望在T1聯盟選秀首輪就被球隊挑走。

在李伯倫眼中，林信寬、高錦瑋都屬於即戰力球員，而唐維傑還需觀察傷勢狀況，但他坦言，今年即戰力球員人數確實較前2年少，原因可能在於球隊結構問題。 T1聯盟狀元熱門人選林信寬。記者葉信菉／攝影

無論是PLG或T1聯盟過去在成立初期，都面臨人手不足問題，加上進入自由市場球員有限，選秀會自然成為各隊年度補強重頭戲。李伯倫表示，職籃剛成立時，亟需人才，部分UBA球員還沒畢業，就選擇投入選秀，球隊前幾年就挖走不少年輕好手，但在球隊滿編後，將逐漸恢復到正常狀態。

選秀回歸常態化現象，也反映在T1聯盟今年選秀制度，也從過去2年指名制，回歸自然選秀，讓戰績後段班或新成立球隊的球員先挑選球員，以達到戰力平衡。

T1聯盟將邁入第3年，而PLG將展開第4年賽季，各隊陣型陸續建構完成，休賽季期間淘汰或交易球員動作更為頻繁，從自由市場網羅球員，成為球隊首要選項。

陳子威表示，職業隊會傾向先在自由市場尋找合適的球員，「短時間能夠有成績的，但新秀要培養、需要時間，職業隊沒辦法給你那麼多時間」。他預期，今年可能會有不少球隊在選秀第2輪就會選擇放棄，改透過自由市場找球員進行測試。

相較於前幾年年輕球員爭相進入職籃卡位，有機會獲得不少發揮空間，李伯倫認為，目前新秀優勢已經快要消失，新秀除了得證明自己能力，還得要想辦法留下，未來選秀會將回歸常態化，球員要有兩把刷子，才有辦法得到球隊青睞。