籃球／雙選秀會18日舉行 WSBL僅6人報名

超級籃球聯賽（SBL）和女子超級籃球聯賽（WSBL）新人選秀會將在18日登場，中華籃球協會今天公布報名名單，SBL共有54名新人報名選秀，WSBL僅6人，包括新科亞洲盃女籃國手吳侑萱和來自UBA台科大的「微笑女孩」陳芷英。

今年是SBL和WSBL新人選秀會首度同日進行，原本將在9日登場，中華籃協上月底宣布，將與台北六福萬怡酒店合作，將選秀會延到18日舉辦，選秀測試會則17日在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行。

國內共有3個男籃聯盟，SBL原本是最早舉辦選秀會的聯盟，改期後成為最晚舉辦的聯盟。職籃聯盟PLG新人選秀會明天晚上舉行，T1聯盟選秀會則是本周五下午登場。

SBL和WSBL新人選秀會報名到6日截止，籃協今天公布報名名單，SBL共54人報名，包括世新大學205公分中鋒吳沛嘉、外援沙巴斯丁和丹尼爾，輔仁大學200公分長人喬楚瑜，以及「蒙古軍團」的蘇格爾等。

WSBL僅6人報名，分別是旅日的吳侑萱和張琦玟，以及陳芷英、王勻妤、林釵娟和葉鈺琳。

WSBL從2019年開始舉辦選秀會，首屆9人報名，接續兩屆都只有5人報名，去年9人報名。