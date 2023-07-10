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籃球／雙選秀會18日舉行 WSBL僅6人報名
超級籃球聯賽（SBL）和女子超級籃球聯賽（WSBL）新人選秀會將在18日登場，中華籃球協會今天公布報名名單，SBL共有54名新人報名選秀，WSBL僅6人，包括新科亞洲盃女籃國手吳侑萱和來自UBA台科大的「微笑女孩」陳芷英。
今年是SBL和WSBL新人選秀會首度同日進行，原本將在9日登場，中華籃協上月底宣布，將與台北六福萬怡酒店合作，將選秀會延到18日舉辦，選秀測試會則17日在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行。
國內共有3個男籃聯盟，SBL原本是最早舉辦選秀會的聯盟，改期後成為最晚舉辦的聯盟。職籃聯盟PLG新人選秀會明天晚上舉行，T1聯盟選秀會則是本周五下午登場。
SBL和WSBL新人選秀會報名到6日截止，籃協今天公布報名名單，SBL共54人報名，包括世新大學205公分中鋒吳沛嘉、外援沙巴斯丁和丹尼爾，輔仁大學200公分長人喬楚瑜，以及「蒙古軍團」的蘇格爾等。
WSBL僅6人報名，分別是旅日的吳侑萱和張琦玟，以及陳芷英、王勻妤、林釵娟和葉鈺琳。
WSBL從2019年開始舉辦選秀會，首屆9人報名，接續兩屆都只有5人報名，去年9人報名。
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