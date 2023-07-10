快訊

評／如何面對共軍全面封鎖？分析台美三大可行方案

陸幼兒園驚傳男子闖入行兇釀6死1傷 25歲吳姓嫌犯被逮

護士車震男病患！男突心臟病發昏迷 她不叫救護車原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／雙選秀會18日舉行 WSBL僅6人報名

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

超級籃球聯賽（SBL）和女子超級籃球聯賽（WSBL）新人選秀會將在18日登場，中華籃球協會今天公布報名名單，SBL共有54名新人報名選秀，WSBL僅6人，包括新科亞洲盃女籃國手吳侑萱和來自UBA台科大的「微笑女孩」陳芷英。

今年是SBL和WSBL新人選秀會首度同日進行，原本將在9日登場，中華籃協上月底宣布，將與台北六福萬怡酒店合作，將選秀會延到18日舉辦，選秀測試會則17日在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行。

國內共有3個男籃聯盟，SBL原本是最早舉辦選秀會的聯盟，改期後成為最晚舉辦的聯盟。職籃聯盟PLG新人選秀會明天晚上舉行，T1聯盟選秀會則是本周五下午登場。

SBL和WSBL新人選秀會報名到6日截止，籃協今天公布報名名單，SBL共54人報名，包括世新大學205公分中鋒吳沛嘉、外援沙巴斯丁和丹尼爾，輔仁大學200公分長人喬楚瑜，以及「蒙古軍團」的蘇格爾等。

WSBL僅6人報名，分別是旅日的吳侑萱和張琦玟，以及陳芷英、王勻妤、林釵娟和葉鈺琳。

WSBL從2019年開始舉辦選秀會，首屆9人報名，接續兩屆都只有5人報名，去年9人報名。

SBL 選秀 WSBL

延伸閱讀

籃球／中華男籃赴日交流賽狂輸36分 苦吞2連敗

UBA／政大赴北京交流賽 陳子威想親眼看林彥廷參加CBA選秀

籃球／府城盃開幕 HBL8強有6隊參賽備戰新賽季

T1聯盟／台新體測會神秘現身 隊名、Logo選秀會後揭曉

相關新聞

籃球／雙選秀會18日舉行 WSBL僅6人報名

超級籃球聯賽（SBL）和女子超級籃球聯賽（WSBL）新人選秀會將在18日登場，中華籃球協會今天公布報名名單，SBL共有5...

T1聯盟／曾品富轉戰第3隊 和太陽簽複數年合約

台中太陽隊今天正式宣布，小前鋒曾品富加盟，且是簽下複數年合約。

籃球／中華男籃赴日交流賽狂輸36分 苦吞2連敗

中華男籃7日出發日本靜岡，參加日本籃協邀請的友誼賽，昨天以 86：108吞敗；今天再度碰頭，首節就陷入7：26落後，第二...

UBA／政大赴北京交流賽 陳子威想親眼看林彥廷參加CBA選秀

政大後衛林彥廷將參加7月15日登場的CBA選秀會，挑戰隊史首位獲得CBA球隊青睞的選手，總教練陳子威今天將先率隊前往中國...

T1聯盟／選秀體測會 林信寬期待與霍華德合作

T1聯盟選秀會將在14日登場，而昨天聯盟率先在台藝大體育館舉行選秀體測會，其中今年選秀狀元熱門人選林信寬也現身參與，至於...

T1聯盟／台中太陽打算往北走 下個賽季另覓主場

上個賽季打進T1季後賽的台中太陽，總經理汪蔚傑今天也現身新秀測試會。他透露：「下個賽季我們很可能會換城市，目前已在積極洽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦