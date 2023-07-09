T1聯盟／選秀體測會 林信寬期待與霍華德合作

T1聯盟選秀會將在14日登場，而昨天聯盟率先在台藝大體育館舉行選秀體測會，其中今年選秀狀元熱門人選林信寬也現身參與，至於另兩大熱門高錦瑋與唐維傑，則分別因隨世大運代表隊前往南韓移訓，以及傷勢問題請假，不過將會如期參加選秀。

昨天體測會聯盟6隊都派員到場觀賽，其中握有首輪第2、4順位籤的台新則是派出至少6人到場，不過對於球隊相關資訊仍不願對外透露。聯盟祕書長張樹人則表示，台新球團做事較為謹慎，目前也僅確定會以台北市為主場和作為名稱，但連隊名是否會有台新都還不確定，「他們不希望在選秀前搶走焦點，所以預計在選秀會結束後才會公布相關細節。」

至於今年手握狀元籤的台啤雲豹，有很高的機率在選秀會上以狀元籤選入台師大前鋒林信寬，昨天林信寬也不諱言，希望能以狀元身分展開職業生涯。

談到雲豹上季找來NBA球星霍華德加盟引爆台籃熱潮，本季又與台啤合作並傳出將招攬蔣淯安、李啟瑋等中華隊國手，林信寬也直言期待與他們合作，「誰不想跟他（霍華德）合作，但當然還是要看球團，畢竟他是我以前看NBA就很喜歡的球星。」

持有探花籤的太陽，昨天在宣布補進SBL台啤中鋒蘇伯彰後，總經理汪蔚傑也點名台師大張兆辰 、高師大蔡鎮嶽與廖景泰3名鋒線將是選秀首選，且不打算「攔胡」外傳第五順位海神屬意的唐維傑，「因為維傑有一些傷勢，我們比較希望能夠選擇即戰力和4、5號球員，畢竟塔克老師有交代，新賽季要打出華麗且快速的球風，所以洋將部分我們應該會有一個控球和一個得分爆發力強的前鋒。」