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T1聯盟／台中太陽打算往北走 下個賽季另覓主場

中央社／ 台北8日電
上個賽季打進T1季後賽的台中太陽，下個球季主場可能會換城市。 聯合報系資料照
上個賽季打進T1季後賽的台中太陽，下個球季主場可能會換城市。 聯合報系資料照

上個賽季打進T1季後賽的台中太陽，總經理汪蔚傑今天也現身新秀測試會。他透露：「下個賽季我們很可能會換城市，目前已在積極洽談中，方向就是往北走。」

台中太陽在休賽季期間動作不斷，找回前人氣洋將塔克（Anthony Tucker）擔任總教練，儘管後衛丁聖儒離隊，但仍有2年級生白薩、老將彭俊諺等人撐場。汪蔚傑在接受媒體訪問時還笑說：「真的不行，就叫塔克下場打囉。」

台中太陽過去2個賽季都是以台灣體育大學的籃球館當主場，但由於座位席不足，加上場館過於老舊，因此太陽下個賽季正在另覓主場。

汪蔚傑說：「目前正在跟新的城市洽談中，對方也相當有興趣，應該過一陣子就有機會官宣，現在只能透露就是往北走。」

太陽在7月14日登場的T1職業籃球聯盟選秀會上手握探花籤。汪蔚傑透露：「目前球隊會積極挑選4、5號球員，像是張兆辰、蔡鎮嶽都是不錯的球員，也很符合太陽未來的球風。」

汪蔚傑說：「過去這段時間都一直在跟塔克討論要選怎樣的球員，塔克已經確定下個賽季會打出很奔放又快速的球風，所以有速度、能跑能跳的4、5號球員才會是我們的首選。」

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