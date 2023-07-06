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PLG／代理執行長周崇偉涉性騷 聯盟已送董事會討論懲處

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周崇偉。 P聯盟提供
周崇偉。 P聯盟提供

PLG近來爭議性事件不斷，繼日前MVP楊敬敏因為場外桃色風波宣布回歸家庭，聯盟執行長陳建州也因為Me too事件自請暫停職務後，代理執行長工作兩天的周崇偉今天被爆出性騷擾影片，聯盟也發出公告，表示相關懲處將交由董事會決議。

陳建州日前遭到藝人大牙與郭源元陸續爆出性騷風波後，向聯盟自請暫停其職務，並在前天經由董事會決議，由現聯盟行銷策略總監周崇偉代理執行長職務，讓聯盟營運團隊一切能照舊運行。

不過今天周崇偉也遭爆性騷擾事件，甚至有影片為證，讓上任才兩天，昨天才首度以聯盟代理執行長身分出席選秀體測會並對外公開發言的他也捲入風波，對此聯盟表示，「在得知代理執行長周崇偉先生及啦啦隊成員聚會發生的事件後，即與事件當事人女性聯繫，並審慎確認當事人女性對於本次事件完整想法跟過程後，對於聯盟涉及本次事件之當事人懲處問題，已送交董事會，付由董事會討論決議，並會盡快公布決議結果。」

至於遭到騷擾的國王啦啦隊隊長Amber倩宇，則是透過社群表示受到騷擾當下確實感到相當錯愕，而聯盟工作人員也很快就來致歉，並表示聯盟處理的態度相當積極，以及當事人目前的致歉態度誠懇，也得知聯盟後續將會給予懲處，所以，暫時接受聯盟的處理方式。

啦啦隊 楊敬敏 選秀

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