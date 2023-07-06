PLG／「梓梓的奶可用來打排球」 網傳代執行長不當對話惹議

PLG代理執行長周崇偉今天被爆料，曾對新北國王啦啦隊伸出「鹹豬手」性騷擾。沒想到PTT、Dcard等論壇又流出一張私人對話圖，引發網友砲轟。

有網友在PTT以「這樣言行可以接代執行長？」為題發文，附上疑似周崇偉對話圖寫道，「說真的希望這張對話打臉我是假的啦，但是要p圖成這樣，還做成假對話窗應該是難度蠻高的，說真的光是對話流出，我覺得黑人派系在p應該是玩完了，現在就是有什麼就爆你什麼，也是要面對個人言行的時候。」

由於對話牽涉到夢想家啦啦隊長「梓梓」，貼文一出，引發網友眾怒，「Plg選秀也不用辦了啦」、「希望多爆一點 看看這群人的嘴臉」、「好噁 P+都這種咖當執行長？」、「對話內容確實有職權濫用的跡象」。