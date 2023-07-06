PLG／代理執行長伸鹹豬手 國王啦啦隊長倩宇證實：很錯愕

PLG代理執行長周崇偉被爆料，對新北國王啦啦隊伸出「鹹豬手」性騷擾，影片當事人今天透過啦啦隊經紀人發表聲明表示，聯盟處理態度積極，周崇偉致歉態度誠懇，暫時接受聯盟處理方式。

國王啦啦隊「Queens」的隊長Amber倩宇，今天發表聲明證實影片主角的確是本人，她並還原事發過程，表示當下很錯愕，聯盟工作人員也很快來致歉，同時也會要求其表示足夠誠意的致歉。

PLG原執行長「黑人」陳建州在日前場外「Me Too」風波宣布自請暫停執行長職務，聯盟4日召開董事會，經決議由現任聯盟行銷策略總監周崇偉代理執行長職務，昨天他還以代理執行長身份現身PLG新秀體測和對抗賽，不料今天就被資深媒體人爆料性騷擾，且有影片佐證。

目前聯盟尚無回應。

首先謝謝大家的關心

影片中唱歌的人確實是我

當天是我們幾位Queens的聚會，剛好在KTV樓下巧遇聯盟的人，被邀去他們包廂簡單打個招呼，當然也沒預想會發生這種事。

事發當下確實是很錯愕，所以我下意識的迅速大動作掙脫，並回到我們自己的包廂。

聯盟工作人員很快的也來我們包廂對於剛剛發生這樣的事致歉，同時也會要求其表示足夠誠意的致歉。

目前聯盟處理的態度相當積極，以及當事人目前的致歉態度誠懇，也得知聯盟後續將會給予懲處，所以，暫時接受聯盟的處理方式。

上述為事件的全貌

再次感謝各界的關心