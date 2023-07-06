快訊

升學率是優勢！園區實中搶資優生 社區高中恐成死水？

Threads速吸500萬人讓祖克柏貼哏圖笑推特！網列3大點看衰「在華人圈紅不起來」

知名藝術家涉長期性侵少女 被害人的母親曾燒作品洩憤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／陳建州剛暫停職務 代理執行長被爆性騷擾還有影片證據

聯合新聞網／ 綜合報導
周崇偉暫代P聯盟執行長。 圖／PLG提供
周崇偉暫代P聯盟執行長。 圖／PLG提供

「黑人」陳建州在日前因為場外Me Too風波宣布自請暫停PLG執行長職務後，聯盟剛在4日召開董事會，經決議由現任聯盟行銷策略總監周崇偉代理執行長職務。沒想到今天周崇偉被爆料，曾對新北國王啦啦隊伸出「鹹豬手」性騷擾。

資深媒體人黃揚明（剝雞）今天在FB發文寫道，「有網友提供這段短片，周曾在一場KTV趴，從後方伸出雙手強行環抱新北國王隊啦啦隊女隊員，這位女生很機警地掙脫。爆料者說，事發後，陳建州曾帶周崇偉去向受害女子親自道歉，此事才沒爆出來。」

這則消息被轉發到PTT、DCARD等網路論壇，引發網友熱烈討論，有網友指出，「可以繼續討論下一位P執行長了」、「這個有證據比黑人慘」、「這個真的有夠誇張 從後面抱」、「好噁心」、「下面一位」。

相關新聞

PLG／陳建州剛暫停職務 代理執行長被爆性騷擾還有影片證據

「黑人」陳建州在日前因為場外Me Too風波宣布自請暫停PLG執行長職務後，聯盟剛在4日召開董事會，經決議由現任聯盟行銷策略總監周崇偉代理執行長職務。沒想到今天周崇偉被爆料，曾對新北國王啦啦隊伸出「鹹

PLG／攻城獅戰力補強首發 王子綱加盟增添外線砲火

上賽季在PLG戰績墊底的新竹街口攻城獅隊，不僅在下周登場的選秀會上手握狀元籤，同時也在自由市場上尋覓補強人選，並在今天宣...

PLG／狀元熱門2將退選 選秀體測會星光黯淡

PLG職籃昨舉行選秀體測會與對抗賽，兩大熱門人選林彥廷、唐維傑相繼退選未現身，外籍生阿拉薩也在上午體測階段就受傷離場，讓...

籃球／「野獸」林志傑當榜樣 張博勝帶熱情繼續拚

宣布離開待了18年的台銀籃球隊，「喇叭」張博勝有機會在36歲這一年踏上職籃舞台，身為HBL再興高中「末代」冠軍成員的他以...

瓊斯盃／中華男、女籃白隊名單公布 賀博、賀丹入列

第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽即將於8月登場，代表我國出賽的中華男、女籃白隊名單經過選訓會議通過後正式出爐，男籃白隊由...

籃球／告別18年台銀 「喇叭」張博勝職籃再逐夢

2006年就加入台銀籃球隊的「喇叭」張博勝，3日突然宣布離開台銀，告別SBL舞台的下一步可能是職籃聯盟，36歲的他卻透露...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦