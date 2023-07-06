PLG／陳建州剛暫停職務 代理執行長被爆性騷擾還有影片證據

「黑人」陳建州在日前因為場外Me Too風波宣布自請暫停PLG執行長職務後，聯盟剛在4日召開董事會，經決議由現任聯盟行銷策略總監周崇偉代理執行長職務。沒想到今天周崇偉被爆料，曾對新北國王啦啦隊伸出「鹹豬手」性騷擾。

資深媒體人黃揚明（剝雞）今天在FB發文寫道，「有網友提供這段短片，周曾在一場KTV趴，從後方伸出雙手強行環抱新北國王隊啦啦隊女隊員，這位女生很機警地掙脫。爆料者說，事發後，陳建州曾帶周崇偉去向受害女子親自道歉，此事才沒爆出來。」

這則消息被轉發到PTT、DCARD等網路論壇，引發網友熱烈討論，有網友指出，「可以繼續討論下一位P執行長了」、「這個有證據比黑人慘」、「這個真的有夠誇張 從後面抱」、「好噁心」、「下面一位」。