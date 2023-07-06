PLG／選秀體測會 狀元熱門2將退選

PLG職籃昨舉行選秀體測會與對抗賽，兩大熱門人選林彥廷、唐維傑相繼退選未現身，外籍生阿拉薩也在上午體測階段就受傷離場，讓體測會瞬間星光黯淡不少，在前三順位球隊都希望鎖定內線戰力情況下，包括外籍生阿拉薩、丹尼爾、喬楚瑜都有望在首輪雀屏中選。

PLG選秀會11日登場，昨體測會卻出現兩大選秀狀元熱門人選林彥廷、唐維傑退選，其中林彥廷有望「西進」中國大陸發展，至於原先報名雙聯盟選秀的唐維傑，退出PLG選秀後意向也明朗化。

在兩大狀元熱門退選後，今年選秀會有望成為長人競爭，尤其在UBA賽場大殺四方的台藝大阿拉薩、世新門神丹尼爾，被認為是即戰力人選。

不過受到目前PLG外籍生與華裔球員名額規範，各隊僅能擁有1名外籍生搭配1名華裔球員，或是2名華裔球員，昨天體測會前仍僅有國王隊擁有外籍生空缺，代表聯盟另5隊要選入外籍生球員，必須在8日前釋出名額。

握狀元籤的攻城獅隊總教練林冠綸說，選秀將鎖定內線與鋒線球員補強。