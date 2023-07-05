瓊斯盃／中華男、女籃白隊名單公布 賀博、賀丹入列

第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽即將於8月登場，代表我國出賽的中華男、女籃白隊名單經過選訓會議通過後正式出爐，男籃白隊由許皓程教練領軍、女籃白隊則是柯孟儀出任總教練，陣容是以年輕具潛力球員為遴選主軸，培養未來國家男、女籃隊接班人選。

中華男籃白隊由許皓程擔任總教練，教練團尚韋帆、魏維、體能教練劉証餘、防護員邱柏凱，16位培訓球員陳又瑋、江均、簡廷兆、王偉丞、洪楷傑、王凱裕、林信寬、白曜誠、陳范柏彥、賀博、賀丹、孫思堯、斑霸、藍少甫、馬建豪、鄭名斈，中華男籃白隊預計7月13日開訓。

中華女籃白隊由柯孟儀擔任總教練，教練團文祺、謝佩君、體能教練陳允中、防護員胡妤瑄，16位培訓球員林芍彤、張琦玟、蕭豫玟、戴宜庭、林玉書、劉惠茹、王游乙文、陳怡萱、楊婉琳、史靜茹、謝鎔竹、張譯文、黃沁瑜、李宜樺、游沁樺。

中華女籃白隊將於7月6日開訓，蕭豫玟及游沁樺兩位球員目前正在U19世界盃女籃隊集訓，待U19世界盃結束返國後再投入中華白隊訓練參加本屆瓊斯盃。