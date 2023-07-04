T1聯盟／林信寬成狀元熱門 許時清建議加強急停與擋拆

T1聯盟第三季新人選秀會將於14日正式登場，本屆選秀會總計43人報名，包含後衛21人，前鋒20人及中鋒2人，聯盟特別邀請許智超以及許時清，針對13位值得關注的待選新秀進行球員分析。首先介紹身高超過190公分的鋒線新勢力，包含林信寬、吳沛嘉、喬楚瑜、丁冠皓、唐維傑、涂亦含與劉彥廷等球員。

本屆新人選秀會狀元熱門人選之一、台灣師範大學主力前鋒林信寬，身高191公分、體重92公斤，本季UBA狀態極佳，頻頻上演飆分秀，全學年度共計11場雙十，更於對上德霖科大繳出17分16籃板12助攻，達成個人UBA生涯首度大三元，複賽與強敵健行一役，砍下8記三分球，海灌49分、14籃板、6助攻，除刷新個人UBA生涯新高外，單場得分更登上UBA歷年第三高。

林信寬切入的破壞力、製造對手犯規的能力與外線的穩定度，皆是個人重要利器，但許時清也提出看法：「林信寬整體的進攻手段持續進化，都有不錯的發揮，但在進入職籃層級後，洋將的護框會減少林信寬被犯規的次數，未來林信寬需要加強兩分急停跳投能力與擋拆技巧，進攻能力會更強大。」

世新大學吳沛嘉和輔仁大學喬楚瑜，是本次報名選秀會中唯二身高突破200公分的內線球員。其中喬楚瑜在球場上儘管不是屬於強勢進攻型球員，但冷靜的判斷能力和處理球的細膩度仍獲得教練的肯定，許智超說：「若能勤練外圍投射能力，為職業生涯開創更長遠的道路，肯定能成為很好的四號位選手。」

健行科大頂級綠葉球員丁冠皓，身高192公分、體重90公斤，雖不像高錦瑋扮演進攻端串聯核心，亦沒有蔡宸綱、劉丞勳的亮眼數據，他卻有冷靜沉著的判斷能力，甚至在讀秒階段接到球，也能不慌不亂的把球投進。

丁冠皓的強心臟，為自己掙得U16、U18的國家隊資歷，也讓許智超讚不絕口，許時清則説：「丁冠皓如能加強切入的碰撞度，將能展現更多元的進攻手段，將來球路會更寬廣，在球場上的存在感也會更為強烈。」

來自維吉尼亞軍校的唐維傑同樣是國家隊常客，他身高193公分、92公斤，是罕見的高控球選手。去年代表中華隊征戰世界盃亞洲區資格賽中，唐維傑面對中國、日本等列強，平均貢獻10分、5籃板，毫不生澀。

許智超教練與許時清教練不約而同地表示：「儘管唐維傑去年底受傷進行前十字韌帶重建手術，使其實戰資歷暫時空白，但相信在他的天賦與資質支撐下，有足夠的復健與訓練，仍會是眾多球隊極力爭取的人選之一。」

政治大學的涂亦含和僑光科大的劉彥廷場上位置皆為大前鋒，同樣曾為青年高中隊友，許智超表示：「涂亦含、劉彥廷兩位側翼選手都有身材優勢，若外線能力能穩定提升，未來在職業賽場遇到洋將，可運用多元的得分手段，更有優勢。」