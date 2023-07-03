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亞洲盃女籃／粉碎日本連霸 大陸奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
大陸相隔12年重奪亞洲盃女籃冠軍，頭號戰將韓旭開心展示冠軍紀念上衣。圖／取自FIBA官網
大陸相隔12年重奪亞洲盃女籃冠軍，頭號戰將韓旭開心展示冠軍紀念上衣。圖／取自FIBA官網

去年10月在雪梨打進世界盃女籃賽金牌戰，中國大陸隊雖敗給衛冕軍美國隊，仍追平亞洲隊伍最佳成績；相隔不到一年重返雪梨，大陸隊昨天和日本隊打出亞洲盃女籃的史詩級一戰，雙方纏戰到最後一刻，大陸才在驚濤駭浪中以73：71力退日本，粉碎大和女將尋求6連霸美夢。

大陸上一度亞洲盃奪冠已是2011年，今年重返龍頭，大陸女籃總教練鄭薇透露，賽前備戰困難，遇到傷病和人員不齊的問題，預賽時遇到實力有差距的隊伍也打得辛苦，直到4強賽碰地主才打出最佳狀態，沒想到能擊敗東京奧運奪下銀牌的強敵，「這個結果好不真實。」

一舉囊括金牌戰MVP、大會MVP和最佳五人的大陸頭號戰將韓旭附和說，球隊有些海外歸來的球員，磨合時間短，且4強賽和金牌戰相隔不到24小時，「其實這次亞洲盃冠軍，我內心是非常渴望，但確實是像做夢一樣。」

208公分的韓旭不過23歲，她2019年就投入WNBA選秀，曾短暫回WCBA，去年再加入WNBA紐約自由人隊。韓旭2018年雅加達亞運就加入成人國家隊，去年世界盃入選最佳陣容，今年亞洲盃更展現主宰身手，且除內線威力驚人，她外線射程也不容小覷，金牌戰繳出的26分、10籃板就包括2投命中的三分球。

日本挑戰6連霸失利，和打進4強的大陸、地主澳洲和紐西蘭仍獲得2024巴黎奧運資格賽門票；中華隊4戰全敗在8隊中墊底，慘遭「降級」，2025年亞洲盃要從B級打起。

金牌 東京奧運 日本

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