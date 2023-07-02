聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃球／經典賽纏鬥 老大哥明星藍險勝
Be Heroes經典籃球賽昨在重金翻新的彰化體育館進行，由中華男籃隊化身的明星藍隊出戰世大運代表隊化身的明星白隊，最終明星藍靠著倒數階段阿提諾的補籃，以及劉錚2罰1中險勝明星白，保住老大哥顏面。
上月20日開訓的中華隊，在目前陣中仍有多人缺陣或是因傷無法出賽的情況下，昨天以9人迎戰明星白，儘管開賽後盧峻翔外線砲火全開，但中華白也靠著多點開花的攻勢緊咬，甚至一度取得領先。
不過比賽最後階段，中華隊歸化洋將阿提諾發揮身高優勢，在倒數25秒抓下進攻籃板後擺進超前兩分，加上劉錚隨後2罰1中，反觀明星白林俊吉最後一擊彈框而出，最終就以3分差距險勝。
明星藍昨共4人得分上雙，其中久未在台灣球迷面前出賽的「小飛人」劉錚攻下11分、6籃板、3助攻。明星白則以蘇文儒砍進3顆三分球拿下17分表現最佳，好表現讓總教練劉孟竹稱讚是陣中目前手感最火燙的球員。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言