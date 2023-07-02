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籃球／經典賽纏鬥 老大哥明星藍險勝

聯合報／ 記者劉肇育／彰化報導
阿提諾（中）關鍵補籃幫助明星藍隊以2分差距險勝明星白隊。記者劉肇育／攝影
阿提諾（中）關鍵補籃幫助明星藍隊以2分差距險勝明星白隊。記者劉肇育／攝影

Be Heroes經典籃球賽昨在重金翻新的彰化體育館進行，由中華男籃隊化身的明星藍隊出戰世大運代表隊化身的明星白隊，最終明星藍靠著倒數階段阿提諾的補籃，以及劉錚2罰1中險勝明星白，保住老大哥顏面。

上月20日開訓的中華隊，在目前陣中仍有多人缺陣或是因傷無法出賽的情況下，昨天以9人迎戰明星白，儘管開賽後盧峻翔外線砲火全開，但中華白也靠著多點開花的攻勢緊咬，甚至一度取得領先。

不過比賽最後階段，中華隊歸化洋將阿提諾發揮身高優勢，在倒數25秒抓下進攻籃板後擺進超前兩分，加上劉錚隨後2罰1中，反觀明星白林俊吉最後一擊彈框而出，最終就以3分差距險勝。

明星藍昨共4人得分上雙，其中久未在台灣球迷面前出賽的「小飛人」劉錚攻下11分、6籃板、3助攻。明星白則以蘇文儒砍進3顆三分球拿下17分表現最佳，好表現讓總教練劉孟竹稱讚是陣中目前手感最火燙的球員。

彰化 世大運 體育

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