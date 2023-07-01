亞洲盃女籃／中華隊4敗 降至二級

中華女籃隊在亞洲盃苦吞3連敗後，昨天在7、8名排名賽出戰黎巴嫩隊進行保級戰。中華隊在下半場遭到對手逆轉的情況下，儘管一度靠著陳孟欣在比賽最後10秒的三分球追平比數，但又在倒數3.1秒被黎巴嫩阿庫爾投進準絕殺上籃，最終以73：75苦吞4連敗，不僅創下隊史最差的第8名，下屆還將從二級打起。

中華隊開賽在黃鈴娟的三分球助陣下還一度領先，不過接下來三節防線卻遭到黎巴嫩撕裂，最終更被阿庫爾在倒數3.1秒投進準絕殺上籃，以2分差距吞敗，隊史首度降至二級。

中華女籃總教練鄭慧芸賽後表示，這次在集訓時間不長的情況下，儘管球員在昨天的比賽中找回態度與精神，但已是最後一場比賽，拿下這樣的成績也確實是一大遺憾，接下來她們也將以亞運為目標進行備戰，希望屆時能有更好表現。

這也是中華女籃在亞洲盃史上最差成績，尤其在2017年起大洋洲澳洲、紐西蘭加入亞洲盃戰局後，已連4屆無緣4強。在中國大陸、日本、南韓這幾年都穩定占據4強下，就連菲律賓也因為在旅美和美裔菲籍球員的加入實力大幅提升，讓中華隊重返亞洲6強之路已變得更加難行，未來能否透過建構更高等級的本土聯賽舞台，或找來歸化球員的加入提升實力，都將成為國內女籃環境不得不面對的問題。