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PLG／陳建州自請暫停聯盟職務 異動將由董事會決議

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG執行長陳建州（黑人）涉入性騷擾風波。圖／報系資料照
PLG執行長陳建州（黑人）涉入性騷擾風波。圖／報系資料照

PLG執行長「黑人」陳建州在近日捲入Me too風波後，儘管一度透過法律行動對外自清，但今天仍自請暫停聯盟相關職務，後續異動將交由董事會決議。

陳建州近期接連遭到藝人大牙指控性騷擾，儘管在第一時間陳建州就向大牙提告自清，聯盟也表示營運將一切照舊，不過在後續又接連遭到郭源元與DJ妖嬌指控後，聯盟也在今天發出聲明表示，陳建州自請暫停其聯盟職務，營運團隊仍照常運作，後續異動將交由董事會決議。

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