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PLG／執行長陳建州遭控性騷擾 攻城獅籲：以最高標準處理

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PLG／執行長陳建州遭控性騷擾 攻城獅籲：以最高標準處理

聯合新聞網／ 綜合報導
陳建州。 報系資料照
陳建州。 報系資料照

PLG執行長陳建州近日身陷多起性騷擾指控，引發社會高度關注。聯盟目前表示陳建州相關職務和聯盟運作一切照舊，不過新竹街口攻城獅球團今天受訪時呼籲，聯盟必須以最高標準處理。

陳建州2020年創立PLG職籃，同時擔任聯盟執行長，經過3年時間考驗，PLG人氣持續大幅成長，賽事線上觀看人數和票房成績都有亮眼表現。

不過台灣社會近期掀起MeToo運動，陳建州近日接連遭藝人大牙、郭源元、DJ妖嬌指控性騷擾，雖陳建州一度提告求償1000萬台幣捍衛清白，但事件仍持續延燒。

據《ETtoday運動雲》報導，攻城獅球團表示，「針對近期PLG執行長陳建州遭控性騷擾事件，攻城獅球團表示，PLG作為一個以健康、正面為形象的職業籃球聯盟，對於此嚴重指控，必須以最高標準處理，否則將對聯盟形象與球迷信任造成巨大傷害。」

聯盟其餘球隊，包括台北富邦勇士、新北國王、桃園璞園領航猿、福爾摩沙夢想家、高雄17直播鋼鐵人等隊，則都表示「不予回應」。

陳建州

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