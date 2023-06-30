T1聯盟／太陽突發聲明抗議 聯盟澄清與台新加入無關

T1聯盟台中太陽今天在球隊官方粉絲團上，上傳一則聲明抗議聯盟不得變更協議內容，儘管外傳與新球隊台新加盟有關，不過據了解是T1聯盟將在今天召開的常務理事會中針對所有參賽球隊的相關規範進行討論，聯盟也澄清與台新的加入並無直接關係。

太陽今天在球隊粉絲團上發出聲明表示，「致T1聯盟，本公司與T1聯盟間權利義務，以雙方間合作協議為準，T1聯盟不得片面變更協議內容。T1聯盟內部常務理事會、理事會及會員大會所為之決議，如影響本公司權益或增加本公司負擔，未經本公司同意，對本公司不生拘束力。」

對於太陽無預警的抗議，據了解是與T1聯盟將在今天下午將舉行常務理事會，並將就各參賽球隊參賽權利等相關規範進行說明與進一步的討論，但聯盟也強調並非外界臆測與台新接手台啤英熊參賽權有關。