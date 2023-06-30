亞洲盃女籃／遭黎巴嫩準絕殺 中華隊吞4連敗史上首度降二級

在分組賽最後一戰不敵菲律賓隊後，中華女籃隊今天在7、8名排名賽碰上黎巴嫩隊並將力拚保級，在輸球就將落入二級的情況下，中華隊在下半場遭到黎巴嫩逆轉，尤其是黎巴嫩後衛阿庫爾（Rebecca Akl）在倒數3.1秒上籃得手，幫助黎巴嫩最終以75：73險勝中華隊，中華隊本屆賽事苦吞4連敗，並將落入二級。

中華隊在前一場比賽敗給過去對戰勝多敗少的菲律賓後，確定無緣爭取4強門票，且還以分組墊底成績落入7、8名排名賽，在第8名球隊將落入二級的情況下，中華隊今天與黎巴嫩一戰依舊不能鬆懈。

首節中華隊射手黃鈴娟就火力全開，單節投進3顆三分球，加上陳薇安在籃下連續取分，中華女籃一度取得11分領先，不過黎巴嫩後衛阿庫爾接下來連得7分縮小差距，首節打完中華隊仍保有6分領先。

第二節黎巴嫩砍進三分球後，雙方也展開激烈的焦土戰，兩隊在本節防守強度都提升的情況下，命中率與首節相比都明顯下滑，且分差多數時間也都維持在6分內，該節最後32秒，黎巴嫩老將巴霍斯（Aida Bakhos）完成三分打後，法伊德（Daniella Fayad）在倒數6秒又補上一次三分打，幫助黎巴嫩上半場打完追到38：38平手。

易籃後，黎巴嫩持續撕裂中華隊防線，先是阿庫爾上籃得手，隨後又利用自己對中華隊防守的吸引力為對手製造機會上籃，幫助黎巴嫩逆轉戰局取得2分領先，甚至趁著中華隊進攻熄火將差距擴大到6分，所幸陳薇安與鄭伊秀挺身而出連續得分止血，但在第三節結束前，黎巴嫩靠著艾莉莎（Zena Ramiz Elias）抓下進攻籃板補進壓哨球，以58：51領先中華隊。

末節黎巴嫩再打出4：0開局，將領先優勢擴大到雙位數，但中華隊在隨後也展開反撲，黃鈴娟與陳薇安在比賽最後2分鐘火力全開接連投進三分球，尤其是比賽最後1分26秒陳薇安的三分球命中後，中華隊再取得1分領先。

不過黎巴嫩隨後靠著罰球再要回領先優勢，反觀鄭伊秀兩罰落空錯失逆轉機會，黎巴嫩阿庫爾又命中關鍵上籃，比賽最後34秒取得3分領先，倒數19秒陳薇安上籃命中回到1分差，黎巴嫩阿庫爾緊接著2罰俱中，倒數10.9秒中華隊陳孟欣三分球命中追平比數，但黎巴嫩阿庫爾在倒數3.1秒也命中準絕殺上籃，反觀中華隊最後一波進攻不及出手，最終黎巴嫩就以75：73擊敗中華隊，搶下第7名，中華隊則是苦吞4連敗將降至二級。