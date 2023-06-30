籃球／3聯盟選秀測試推遲 籃協：續辦跨聯盟邀請賽

中華民國籃球協會在5月初拋出主辦3聯盟聯合選秀測試賽的風向球，不過籃協秘書長李雲翔今天透露，程序上今年確實來不及，但「跨聯盟邀請賽」仍會續辦。

李雲翔是在今天出席財團法人國家政策研究基金會主辦的「台灣職籃的今日、明日與未來座談會」時做出上述表示。

從今年暑假開始，兩大職業籃球聯盟T1職業籃球聯盟、P. LEAGUE+聯盟就不斷傳出合併消息，儘管PLG執行長陳建州已經親口表示這一切都是假消息，但這個議題依舊不斷延燒。

中華籃協也在5月底發出聲明指出，打算籌辦首次的超級籃球聯賽（SBL）、PLG、T1三聯盟新人聯合選秀測試賽，不過李雲翔今天也坦言，時間上確實有點來不及，因此延後到明年舉辦。

不過去年登場的「跨聯盟邀請賽」，今年籃球協會也確定會繼續舉辦。李雲翔說：「去年的跨聯盟賽事獲得不錯的反應，因此今年預計還是會繼續舉辦，時間訂在9月份，而且到時候會試著聯絡周邊國家，看看有沒有意願也派隊參賽。」

談到合併的議題，李雲翔也提到：「目前SBL裡面的台銀、裕隆、台啤都是歷史很悠久的球隊，每年投入的資源也很多，我也不覺得SBL應該要當職籃的農場，反而更應該繼續擴隊，讓更多年輕球員有培養和訓練球技的環境。」