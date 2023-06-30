T1聯盟／雲豹7/4說明與台啤合作模式 狀元籤確定2選1

擁有T1職業籃球聯盟下個賽季選秀狀元籤的桃園雲豹，執行長張建偉今天透露「應該就是林信寬、高錦瑋2選1」，他也表示，所有和台啤英熊之間的合作方式，將於7月4日一次說清楚。

張建偉是在今天出席財團法人國家政策研究基金會主辦的「台灣職籃的今日、明日與未來座談會」時做出上述表示。

張建偉說：「林信寬和高錦瑋都是很棒的即戰力，我們球隊上個賽季戰績這麼爛，這2名球員的加入一定都會有很大的幫助。但即便這2人沒有報名P.LEAGUE+聯盟只有報名T1，不過也得考量這2名球員有沒有去國外打球的意願和接觸。」

至於T1下個賽季將由台新球團承接原本台啤英熊的「參賽權」，但卻沒有承接台啤英熊的球員，加上外傳台啤英熊部分主力都已經和桃園雲豹達成加盟協議，也讓外界霧裡看花。

張建偉說：「受限於合約內容，很多事情我都無法在這時候跟外界說明，但我們已經確定會在7月4日召開記者會，一次對外界說明所有的疑慮，也會針對將來如何在2球團之間合作做更詳細的說明。」

張建偉也澄清：「台啤英熊沒有任何財務問題，球員的合約也都很健康，只是考慮到既然可以做到1加1大於二的可能，為何不能試試看。」

另外針對合併問題，張建偉也透露：「合併不是好不好的問題，職業籃球本身就不該是獨善其身，職業運動最重要的就是贊助商，我們雲豹上個賽季門票收入8000萬，但光是球場整修的費用就5400萬，還不算上人力成本，因此應該要努力把餅做大。」