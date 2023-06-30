CBA／陳盈駿回鍋廣州龍獅 續約3年

中華男籃後場大將陳盈駿，出征杭州亞運前先完成新合約，和CBA廣州龍獅籃球俱樂部續前緣，昨達成3年續約協議。

月初剛過30歲生日的陳盈駿，透過個人社群宣布，和廣州龍獅達成續約，「感謝俱樂部這六年來對我的照顧，鍾總和管理層有很大的誠意，對我也有非常大的期待和肯定。很開心可以繼續為球隊效力，與球隊一起成長、進步，希望可以跟球隊一起創造更多的歷史。」

CBA賽季後返台的陳盈駿，今年再入選中華男籃培訓隊，開訓時就有先通知要處理合約，和中華隊告假，昨傳出好消息。

陳盈駿2017年透過選秀，以「狀元」身分加盟廣州龍獅，職業生涯前6個賽季都穿龍獅戰袍，除個人兩次入選CBA全明星正賽、4次幫球隊進入CBA季後賽，今年率球隊首度闖進季後賽8強，獲全場「MVP」歡呼。

廣州龍獅隊總教練郭士強則表示：「球隊管理層和教練組目標一致，對續約陳盈駿這件事情非常堅定。盈駿作為後衛，在比賽和訓練中都起到核心作用；他是我們球隊大腦，不管是在進攻還是防守端，都對球隊非常重要。」