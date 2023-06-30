聽新聞
test
0:00 / 0:00

CBA／陳盈駿回鍋廣州龍獅 續約3年

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
我國好手陳盈駿終於和CBA廣州龍獅隊達成3年續約協議，下賽季將繼續披上龍獅戰袍。 新華通訊社
我國好手陳盈駿終於和CBA廣州龍獅隊達成3年續約協議，下賽季將繼續披上龍獅戰袍。 新華通訊社

中華男籃後場大將陳盈駿，出征杭州亞運前先完成新合約，和CBA廣州龍獅籃球俱樂部續前緣，昨達成3年續約協議。

月初剛過30歲生日的陳盈駿，透過個人社群宣布，和廣州龍獅達成續約，「感謝俱樂部這六年來對我的照顧，鍾總和管理層有很大的誠意，對我也有非常大的期待和肯定。很開心可以繼續為球隊效力，與球隊一起成長、進步，希望可以跟球隊一起創造更多的歷史。」

CBA賽季後返台的陳盈駿，今年再入選中華男籃培訓隊，開訓時就有先通知要處理合約，和中華隊告假，昨傳出好消息。

陳盈駿2017年透過選秀，以「狀元」身分加盟廣州龍獅，職業生涯前6個賽季都穿龍獅戰袍，除個人兩次入選CBA全明星正賽、4次幫球隊進入CBA季後賽，今年率球隊首度闖進季後賽8強，獲全場「MVP」歡呼。

廣州龍獅隊總教練郭士強則表示：「球隊管理層和教練組目標一致，對續約陳盈駿這件事情非常堅定。盈駿作為後衛，在比賽和訓練中都起到核心作用；他是我們球隊大腦，不管是在進攻還是防守端，都對球隊非常重要。」

陳盈駿

延伸閱讀

中職／首吐經典賽空窗擔憂 餅總看見2020年的獅隊

T1聯盟／率隊打進季後賽4強 台中太陽總教練克里斯仍遭解職

CBA／陳盈駿確定和廣州龍獅續約3年 教練盛讚他是球隊大腦

籃球／繼續待CBA 陳盈駿和廣州龍獅續約3年

相關新聞

CBA／陳盈駿回鍋廣州龍獅 續約3年

中華男籃後場大將陳盈駿，出征杭州亞運前先完成新合約，和CBA廣州龍獅籃球俱樂部續前緣，昨達成3年續約協議。

T1聯盟／率隊打進季後賽4強 台中太陽總教練克里斯仍遭解職

台中太陽萬分感謝克里斯總教練（Chris Gavina）在這一季為球隊的付出。 自2022年10月與克里斯總教練合作帶領球團征戰賽事，經過他的帶領之下，呈現出以朝不同以往的打法，他也從球員們的進攻和

CBA／陳盈駿確定和廣州龍獅續約3年 教練盛讚他是球隊大腦

我國好手陳盈駿終於和CBA廣州龍獅隊達成3年續約協議，下賽季將繼續披上龍獅戰袍，陳盈駿也向球團表達感謝。 官方公告指出，陳盈駿2017年以選秀狀元身份加盟廣州龍獅隊，為球隊效力的6個賽季期間，陳

籃球／繼續待CBA 陳盈駿和廣州龍獅續約3年

中華男籃後場大將陳盈駿，出征杭州亞運前先完成新合約，和CBA廣州龍獅籃球俱樂部再續前緣，雙方達成3年續約協議。

PLG／攻城獅推動公益計畫 高國豪、曾柏喻陪伴偏鄉孩童

PLG新竹街口攻城獅於新竹落地生根已邁入第4年，為妥善運用職業球團影響力與資源，球團攜手新竹縣政府推動The Lion’...

T1聯盟／冠軍教練團獵鷹合體 林育正任助教

台南台鋼獵鷹今天宣布，擁有豐富執教經驗的「帥弟」林育正將加入獵鷹團隊，出任助理教練，與總教練劉孟竹再度合作，期待新賽季為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦