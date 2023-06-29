籃球／繼續待CBA 陳盈駿和廣州龍獅續約3年

中華男籃後場大將陳盈駿，出征杭州亞運前先完成新合約，和CBA廣州龍獅籃球俱樂部再續前緣，雙方達成3年續約協議。

月初剛過30歲生日的陳盈駿，今天透過個人社群宣布，和廣州龍獅達成續約，「感謝俱樂部這六年來對我的照顧，鍾總和管理層有很大的誠意，對我也有非常大的期待和肯定。很開心可以繼續為球隊效力，與球隊一起成長、進步，希望可以跟球隊一起創造更多的歷史。」

CBA賽季後返台的陳盈駿，今年再入選中華男籃培訓隊，他開訓時就有先通知要處理合約，和中華隊告假，今天正式傳出好消息。

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陳盈駿2017年透過選秀，以「狀元」身份加盟廣州龍獅，職業生涯前6個賽季都穿龍獅戰袍，除個人兩次入選CBA全明星正賽、4次幫助球隊進入CBA季後賽，今年更率球隊首度闖進季後賽8強，獲得全場「MVP」歡呼。