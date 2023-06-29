CBA／陳盈駿確定和廣州龍獅續約3年 教練盛讚他是球隊大腦
我國好手陳盈駿終於和CBA廣州龍獅隊達成3年續約協議，下賽季將繼續披上龍獅戰袍，陳盈駿也向球團表達感謝。
官方公告指出，陳盈駿2017年以選秀狀元身份加盟廣州龍獅隊，為球隊效力的6個賽季期間，陳盈駿2次入選CBA全明星正賽，4次幫助球隊進入CBA季後賽。2022-23賽季陳盈駿場均貢獻16.7分、4.5籃板、7.3助攻和1.4搶斷。
陳盈駿表示，「感謝俱樂部這六年來對我的照顧，鐘總和管理層有很大的誠意，對我也有非常大的期待和肯定。很開心可以繼續為球隊效力，與球隊一起成長、進步，希望可以跟球隊一起創造更多的歷史。」
廣州龍獅隊總教練郭士強則表示：「球隊管理層和教練組目標一致，對續約陳盈駿這件事情非常堅定。盈駿作為後衛，在比賽和訓練中都起到核心作用；他是我們球隊的大腦，不管是在進攻還是防守端，都對球隊非常重要。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言