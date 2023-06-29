CBA／陳盈駿確定和廣州龍獅續約3年 教練盛讚他是球隊大腦

我國好手陳盈駿終於和CBA廣州龍獅隊達成3年續約協議，下賽季將繼續披上龍獅戰袍，陳盈駿也向球團表達感謝。

官方公告指出，陳盈駿2017年以選秀狀元身份加盟廣州龍獅隊，為球隊效力的6個賽季期間，陳盈駿2次入選CBA全明星正賽，4次幫助球隊進入CBA季後賽。2022-23賽季陳盈駿場均貢獻16.7分、4.5籃板、7.3助攻和1.4搶斷。

陳盈駿表示，「感謝俱樂部這六年來對我的照顧，鐘總和管理層有很大的誠意，對我也有非常大的期待和肯定。很開心可以繼續為球隊效力，與球隊一起成長、進步，希望可以跟球隊一起創造更多的歷史。」

廣州龍獅隊總教練郭士強則表示：「球隊管理層和教練組目標一致，對續約陳盈駿這件事情非常堅定。盈駿作為後衛，在比賽和訓練中都起到核心作用；他是我們球隊的大腦，不管是在進攻還是防守端，都對球隊非常重要。」