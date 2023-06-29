亞洲盃女籃／中華隊3連敗 無緣4強

中華隊面對2015年才升上亞洲盃女籃A組的菲律賓，昨從開賽就陷入苦戰，上半場落後13分，下半場雖努力追分，仍沒能擋下菲律賓兩大戰將德潔蘇斯、潔丹妮兒，最終81：92輸掉晉級關鍵戰，提前退出爭奪奧運資格賽行列，明天和黎巴嫩進行第7名的「保級」決定賽。

今年亞洲盃前4名可獲得明年巴黎奧運資格賽門票，8支隊伍先分兩組進行循環賽，分組第1直接晉級4強，分組2、3進行交叉賽搶另兩張4強門票，分組墊底隊伍只能打第7名決定賽。中華隊和菲律賓賽前同處2連敗，昨對決成為晉級關鍵戰，中華隊打得掙扎，第1節就以20：29落後，第2節雖曾追到3分差，但被菲律賓節末拉出10：0攻勢，半場落後擴大到38：51，下半場反撲失利，錯失晉級機會。

中華隊過去兩度亞洲盃面對菲律賓，都以超過30分差距奪勝，昨天卻以兩位數差距輸球；總教練鄭慧芸提到，有針對菲律賓做針對性防守，也肯定球員想奪勝的企圖心，但球員積極想要贏球，消耗非常多力量在身體對抗，關鍵時刻成功率不佳，沒能拿下這場比賽。

昨天「小丁」林育庭繳出21分、10籃板、7助攻的全能成績，但球隊3連敗下落入保級戰。