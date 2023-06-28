PLG／陳建州當年籃球實力有多強？網：台灣巴克利

黑人陳建州遭藝人大牙（周宜霈）指控性騷擾，他昨天透過律師反駁，但已經成為近日話題人物。身高190公分的黑人，過去在球場上主打大前鋒，年經時曾是中華男籃光華隊（二軍）成員，近期事件爆發後，就有網友好奇詢問，「黑人籃球有多強？」

黑人因傷提前退休，後來踏進演藝圈，成為知名藝人。不過他仍持續在籃壇幕後活躍，2020年更創立職籃聯盟P. LEAGUE+，為籃壇注入活水，獲得不少球迷支持。有網友在PTT發文詢問，「黑人籃球有多強？」對此，網友紛紛留言表示，「記得他瓊斯盃蠻扛的，身高明顯矮一截」、「黑人很強啦，當年都打光華隊的」、「傷前不輸2012林書豪」、「台灣巴克利」、「中華隊籃下大鎖，防守超強」、「大概是田壘等級」、「光華隊時很強，但沒有機會在職業賽證明。」

不過也有部分網友認為他的實力一般，「國手邊緣等級」、「沒到田壘拉 大概就矮一點的何守正」、「打大前鋒 身高不夠 無法中華隊正取」。

陳建州曾在1995年代表中華隊出戰第13屆亞洲青年籃球錦標賽，21歲時代表光華隊出戰瓊斯盃。1999年他加入中華培訓隊，最後未能進入正選名單，之後的籃球生涯不順遂，兩度遭遇十字韌帶斷裂，曾在SBL第一季以球員身分短暫效力台啤隊。

陳建州加入演藝圈發光發熱，但時常惹出爭議，因此正反評價兩極。他除了演藝事業外，也曾擔任SBL台啤隊副領隊、富邦勇士副領隊，2017年更成為寶島夢想家創始股東，2020創立PLG並擔任聯盟執行長至今。