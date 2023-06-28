聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲盃女籃／不敵澳洲隊長人 中華隊連敗

聯合報／ 記者曾思儒／台北—雪梨電話採訪
中華隊林育庭（右）挑戰籃框。圖／取自FIBA官網
中華隊林育庭（右）挑戰籃框。圖／取自FIBA官網

面對高度傲人的地主澳洲隊，中華隊昨天在亞洲盃女籃賽領空完全失守，在籃板大輸47個、前鋒韓雅恩還第三節成傷兵下，以45：91吞下連敗。

亞洲盃女籃名次攸關巴黎奧運資格賽的門票，賽會前4名可取得資格賽席位，分組預賽龍頭直接晉級4強，分組第2、3名可打4強晉級賽；中華隊預賽前兩戰分別敗給尋求6連霸的日本和地主，但只要今天中午11時半面對菲律賓打下勝利，仍能取得分組第3席位。

中華隊總教練鄭慧芸表示，球隊6月1日才展開集訓，經過20天的訓練就飛往雪梨，頭兩戰遭遇B組雙強都是經驗累積，「透過兩場的學習，相信球員明天（對菲律賓）會有穩定的表現。」

中華隊平均身高175公分、全隊最高是183公分的吳侑萱，高度不如平均身高182公分的澳洲，昨天籃板以21：68慘輸，且澳洲光是進攻籃板24個就超過中華隊全隊。身高178公分的WSBL年度MVP鄭伊秀提到，全隊都已用力「扛」對手，結束後要好好休息恢復，迎接預賽壓軸的晉級關鍵戰。

昨天第三節最後37秒，韓雅恩臉部遭擊中退場，鄭慧芸透露韓雅恩的左眼遭對手手肘打到，比賽結束眼睛還睜不開，後續狀況還要觀察。

澳洲 巴黎奧運 菲律賓 吳侑萱

延伸閱讀

亞洲盃女籃／籃板狂輸地主47球 中華隊明戰菲律賓成關鍵

亞洲盃女籃／下半場遭衛冕軍拉開 中華隊41分慘輸日本

棒球／杭州亞運中華隊納入9旅外 林子偉、鄭宗哲領銜

亞洲盃女籃／中華隊12人名單出爐 明啟程挑戰衛冕軍日本

相關新聞

亞洲盃女籃／不敵澳洲隊長人 中華隊連敗

面對高度傲人的地主澳洲隊，中華隊昨天在亞洲盃女籃賽領空完全失守，在籃板大輸47個、前鋒韓雅恩還第三節成傷兵下，以45：9...

亞洲盃女籃／對澳洲差距像「頂樓和地下室」 中華隊仍有晉級機會

面對平均身高182公分的澳洲隊，中華隊今天在亞洲盃女籃賽領空完全失守，籃板狂輸47顆，禁區主將鄭伊秀苦笑形容，和澳洲的高...

PLG／黑人駁斥性騷 聯盟正常營運

PLG執行長「黑人」陳建州昨天遭到藝人大牙（周宜霈）指控11年前對她有騷擾行為，捲入＃MeToo風波，陳建州第一時間透過...

亞洲盃女籃／籃板狂輸地主47球 中華隊明戰菲律賓成關鍵

中華隊今天亞洲盃女籃賽遭遇地主澳洲隊，首節還能以12：19緊咬比數，但後三節進攻受限，加上籃板狂輸47顆，最終以45：9...

籃球／與萬怡酒店合作 SBL與WSBL選秀延至7月18日

原定於7月9日登場的SBL與WSBL選秀會，中華籃協在今天公告由於希望提供更優質的場地，將與台北六福萬怡酒店合作將選秀會...

T1聯盟／平衡各隊戰力 新軍台新前兩輪將擁6選秀權

台灣運彩xT1聯盟新人選秀會將於7月14日登場，聯盟在今天公布選秀名單後，稍早也公布了今年選秀順位排序，依據本屆選秀會報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦