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亞洲盃女籃／不敵澳洲隊長人 中華隊連敗
面對高度傲人的地主澳洲隊，中華隊昨天在亞洲盃女籃賽領空完全失守，在籃板大輸47個、前鋒韓雅恩還第三節成傷兵下，以45：91吞下連敗。
亞洲盃女籃名次攸關巴黎奧運資格賽的門票，賽會前4名可取得資格賽席位，分組預賽龍頭直接晉級4強，分組第2、3名可打4強晉級賽；中華隊預賽前兩戰分別敗給尋求6連霸的日本和地主，但只要今天中午11時半面對菲律賓打下勝利，仍能取得分組第3席位。
中華隊總教練鄭慧芸表示，球隊6月1日才展開集訓，經過20天的訓練就飛往雪梨，頭兩戰遭遇B組雙強都是經驗累積，「透過兩場的學習，相信球員明天（對菲律賓）會有穩定的表現。」
中華隊平均身高175公分、全隊最高是183公分的吳侑萱，高度不如平均身高182公分的澳洲，昨天籃板以21：68慘輸，且澳洲光是進攻籃板24個就超過中華隊全隊。身高178公分的WSBL年度MVP鄭伊秀提到，全隊都已用力「扛」對手，結束後要好好休息恢復，迎接預賽壓軸的晉級關鍵戰。
昨天第三節最後37秒，韓雅恩臉部遭擊中退場，鄭慧芸透露韓雅恩的左眼遭對手手肘打到，比賽結束眼睛還睜不開，後續狀況還要觀察。
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