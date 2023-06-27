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籃球／與萬怡酒店合作 SBL與WSBL選秀延至7月18日

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
SBL選秀會將延至7月18日。圖／報系資料照
SBL選秀會將延至7月18日。圖／報系資料照

原定於7月9日登場的SBL與WSBL選秀會，中華籃協在今天公告由於希望提供更優質的場地，將與台北六福萬怡酒店合作將選秀會安排在超新星大宴會廳舉行，而選秀會也將延至7月18日舉辦，選秀測試會則改至7月17日在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行。

中華籃協今年首度將SBL與WSBL選秀會選於同日舉辦，並且搶先在T1與PLG雙職籃聯盟之前的7月9日舉行，不過籃協在今天發出公告表示，為提供更優質的場地，特別與台北六福萬怡酒店合作將選秀會安排在超新星大宴會廳舉行，因此選秀會將延期至7月18日舉辦，選秀測試會則延至7月17日假晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行。

而因應選秀會日調整，報名期限亦將順延至7月6日止，凡符合報名資格之男、女籃球員可於截止日前至本會現場或採郵寄、電子郵件等方式向本會辦理報名作業。

選秀 SBL WSBL

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