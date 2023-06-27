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T1聯盟／平衡各隊戰力 新軍台新前兩輪將擁6選秀權

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
T1聯盟今天公布今年選秀順位。圖／T1聯盟提供
T1聯盟今天公布今年選秀順位。圖／T1聯盟提供

台灣運彩xT1聯盟新人選秀會將於7月14日登場，聯盟在今天公布選秀名單後，稍早也公布了今年選秀順位排序，依據本屆選秀會報名辦法採自然選秀制，選秀順序依照2022-23球季T1聯盟例行賽戰績排名而定，其中新球隊台新球團也將在首輪取得第2、4、8選秀順位，第二輪也將因為台啤英熊去年與台中太陽的交易案，而擁有3個選秀權。

T1聯盟指出，經聯盟常務理事會各隊代表決議通過，台新球團承接台灣啤酒英熊之參賽權，其擁有原台啤首輪第4順位與原台啤和台中太陽交易之第二輪選秀權，另台新並未承接台啤球員，為顧及球賽精彩程度、平衡各隊戰力，台新每輪擁有第二順位與最末順位選秀權。自第三輪起，各球團選秀順位不變，最多進行8輪選秀，特此公告。

備註：2022年3月16日，台灣啤酒英熊和台中太陽達成球員交易，台灣啤酒英熊以球員周資華交易台中太陽2022年及2023年的第二輪選秀權。

T1聯盟

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