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PLG／執行長陳建州遭大牙指控性騷 聯盟暫無回應

聯合新聞網／ 綜合報導
陳建州。 本報資料照片
陳建州。 本報資料照片

近來國內掀起Me Too運動，PLG職籃執行長「黑人」陳建州今天被藝人大牙（周宜霈）點名，曾在11年前對他性騷擾，發文一出引發熱議，目前PLG聯盟暫時並無回應。

陳建州過去曾為職業籃球員，他卸下球員身分後活躍於演藝圈，不過他仍熱愛籃球，曾擔任SBL台啤隊副領隊、富邦勇士副領隊，2017年更成為寶島夢想家創始股東。他接著在2020年成立P. LEAGUE+，並擔任聯盟執行長，引進主客場制度，屢創票房佳績，被許多球迷譽為職籃國父。

PLG新北國王球星楊敬敏日前才被爆出軌，他最後選擇離開籃壇。當時陳建州還語重心長表示：「尊重他個人及球團的決定，但不管怎麼樣要對自己的行為負責，球員身為公眾人物，有責任維持這個得來不易的舞台。」如今陳建州遭指控性騷擾，這番話更顯得諷刺，而他個人和聯盟也再度面臨艱難的處境。

陳建州

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