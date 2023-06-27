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亞洲盃女籃／日本壓迫防守 中華隊吞首敗

聯合報／ 記者曾思儒／台北─雪梨電話採訪
中華隊林育庭（右）上半場攻下10分。圖／取自FIBA官網
中華隊林育庭（右）上半場攻下10分。圖／取自FIBA官網

攸關巴黎奧運資格賽的2023年亞洲盃女籃賽，昨天在澳洲雪梨開戰，中華隊首戰就強碰尋求6連霸的衛冕軍日本隊，上半場中華隊還能咬住比分，但下半場僅拿22分，最終以53：94吞下首敗。

下月將過31歲的中華隊後衛潘姿吟，亞洲盃是生涯首度入選成人國手，但初體驗就遇「震撼教育」，上場13分鐘、拿2分的她正向地說：「爭取後面進4強。」

日本隊12人名單中，包括185公分的髙田真希在內，共有7人是東京奧運銀牌得主，開賽前4分半就打出17：3猛攻；中華隊靠林育庭切入、陳晏宇飆進外線止血，首節打完以14：21緊咬比數，第二節更曾追到31：34，但遭日本隊節末打出6：0攻勢，加上第三節在日本壓迫防守下僅拿12分，最終以41分差吞敗。

亞洲盃女籃賽前4名可取得巴黎奧運資格賽門票，預賽分組第一直接晉級4強，分組2、3名將進行4強晉級賽，分組墊底球隊只能打7、8名決定賽。中華隊預賽和衛冕軍日本、地主澳洲及菲律賓同於B組，今天下午5時半碰地主力拚開胡。

巴黎奧運 日本 澳洲 中華隊

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