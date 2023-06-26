T1聯盟／聯盟第一次！新球隊台新取代台啤參賽

準備邁入第3個球季的T1聯盟，確定出現新隊伍，今天聯盟宣布由台新取代原台啤英熊，參與聯盟所有事物。

T1聯盟季後傳聞四起，包括台啤英熊和桃園雲豹合作、台新金控加入等，T1聯盟今天直接公告，經理事會決議，台新取代台啤英熊參與聯盟，台新接續也發布公告，宣布6月初成立台新育樂公司，今天起組隊投入T1聯盟，將以台北市主場，正式投入T1聯盟2023年新人選秀會。

台新表示，集團長期重視體育發展，除企業內部積極推廣體育活動已多次獲得體育署運動企業認證，對外也長年投入資源支持體育活動與人才培育，對台灣籃球更長期支持，2016年以來投入各級國際性及地區性賽事，包含世界盃籃球亞洲資格賽及瓊斯盃籃球賽、HBL高中聯賽舉辦等，甚至普及至地區型基隆市會長盃籃球錦標賽，以吸引更多民眾參與、關注籃球賽事。

台新2020年首度冠名贊助職業籃球隊，如今從PLG台新福爾摩沙夢想家轉戰T1聯盟。