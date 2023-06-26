T1聯盟／聯盟第一次！新球隊台新取代台啤參賽
準備邁入第3個球季的T1聯盟，確定出現新隊伍，今天聯盟宣布由台新取代原台啤英熊，參與聯盟所有事物。
T1聯盟季後傳聞四起，包括台啤英熊和桃園雲豹合作、台新金控加入等，T1聯盟今天直接公告，經理事會決議，台新取代台啤英熊參與聯盟，台新接續也發布公告，宣布6月初成立台新育樂公司，今天起組隊投入T1聯盟，將以台北市主場，正式投入T1聯盟2023年新人選秀會。
台新表示，集團長期重視體育發展，除企業內部積極推廣體育活動已多次獲得體育署運動企業認證，對外也長年投入資源支持體育活動與人才培育，對台灣籃球更長期支持，2016年以來投入各級國際性及地區性賽事，包含世界盃籃球亞洲資格賽及瓊斯盃籃球賽、HBL高中聯賽舉辦等，甚至普及至地區型基隆市會長盃籃球錦標賽，以吸引更多民眾參與、關注籃球賽事。
台新2020年首度冠名贊助職業籃球隊，如今從PLG台新福爾摩沙夢想家轉戰T1聯盟。
T1聯盟公告如下：
經台灣頂級職業籃球大聯盟第1屆第14次常務理事會決議，台新育樂股份有限公司承接運營台灣啤酒英熊球隊之智翔運動管理顧問股份有限公司於台灣運彩xT1聯盟之賽事參賽權。
即日起，由台新取代原台灣啤酒英熊參與聯盟之所有相關事務，特此公告。
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