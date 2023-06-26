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T1聯盟／錢薇娟證實新球季確定有台新 傳由HBL名教頭組軍

聯合新聞網／ 綜合報導
台啤英熊隊。 圖／中華籃協提供
台啤英熊隊。 圖／中華籃協提供

T1聯盟新賽季將迎來大改動，有媒體報導指出，T1聯盟會長錢薇娟證實台新金控確定承接台啤英熊隊參賽資格，且會被認定為新球隊。台新近期也開始積極招兵買馬，主場則可能落腳台北和平籃球館。

稍早有消息傳出台啤下賽季將不會組隊參賽，而是和桃園永豐雲豹隊「合作」參與職籃。據「TSNA」報導指出，錢薇娟證實台新將承接台啤T1參賽資格，「新球季確定有台新，台新承接台啤的資格，就像SBL彰化柏力力承接璞園資格一樣。」

由於台啤將和雲豹合作，因此台新只得到參賽資格不包含球員，對此錢薇娟表示，「台新沒有承接有關球員的部分，聯盟只處理他們加入的事宜跟一些認定。球員的部分，台新跟台啤怎樣溝通，就是他們自己球團的問題。」

錢薇娟也指出，經常務理事會議討論，認定台新將屬於新球隊，「如果它承接所有球員，就不會認定是新球隊，但它很多人事物，包括總經理、教練與選手都要重組，就是新同學。」錢薇娟還透露，常務理事會議上各隊有共識，願意給台新更多協助。

據先前消息及錢薇娟的說法，台新球員陣容將從零開始。「ET運動雲」報導指出，台新成軍的幕後操盤手是高中籃壇傳奇教頭，雖然台啤英熊沒有讓台新陣營承接球員，但後續可能透過交易或借將等方式，將中華隊等級射手、上季表現出色的控衛新秀送往台新，主場則高機率落腳台北和平籃球館。

台啤英熊 桃園雲豹

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