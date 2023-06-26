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T1聯盟／傳台啤、雲豹合組7月定案 蔣淯安有機會聯手魔獸
T1聯盟休賽季傳出許多變動，據「ET運動雲」報導指出，台啤新賽季可能不再組隊參賽，而是和桃園永豐雲豹隊以「合作」方式參與職籃，雙方正朝著合作模式進行協商，高機率會以「台啤永豐雲豹」隊名參賽。另外，原台啤英熊隊球星蔣淯安、李啟瑋等人可能也會轉戰雲豹。
稍早英熊隊總經理哈孝遠在受訪時透露，「新賽季可能不會以相同名稱參與T1職籃賽事。」目前事情尚未定案，傳出台啤英熊、桃園雲豹可能在7月初召開記者會說明相關合作內容。由於球員動向及合約都未定案，因此雙方暫時無法證實相關傳聞，必須等到記者會才會正式揭曉。
雲豹去年以6勝24敗排名墊底，若蔣淯安等球員加盟，勢必將扭轉頹勢，改變聯盟版圖。值得一提的是，蔣淯安也是「魔獸」霍華德點名的T1夢幻隊一員。
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