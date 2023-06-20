籃球／楊敬敏請辭 職籃球員工會推選曾文鼎接任理事長

台北市職業籃球員職業工會理事長、新北國王當家球星楊敬敏，在近期因為場外風波宣布回歸家庭並向工會辦公室提出辭呈後，理事長一職經工會理事會推選，由新北中信特攻「大房東」曾文鼎理事接任，任期至114年2月26日。

本會楊敬敏理事長因個人因素，於 6 月 18 日以書面向工會辦公室提出辭呈。

依工會法施行細則第十九條第一項、第二十條第一項及本會章程，所遺理事缺額由陳冠全遞補；理事長一職經理事會推選，由曾文鼎理事接任，任期至 114 年 2 月 26 日。

前述人事變更業於 6 月 20 日第一屆第二次會員大會中列入報告事項，後續將函報主管機關完成行政程序。

感謝所有球迷的關心以及會員的支持，職籃工會將在曾文鼎理事長帶領下，繼續秉持協助國內各職業籃球聯賽球員立場，提供球員勞資問題以及權益保障諮詢，並期待透過與各聯盟、球團及籃球協會的協約簽訂，讓台灣籃球環境更為健全並制度化。