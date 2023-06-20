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籃球／中華男籃開訓 劉錚三度拚亞運

聯合報／ 記者曾思儒／新北報導
劉錚參加中華男籃集訓，為9月亞運準備。記者曾思儒／攝影
劉錚參加中華男籃集訓，為9月亞運準備。記者曾思儒／攝影

為杭州亞運備戰的中華男籃培訓隊昨天正式開訓，將三度參賽的「台灣飛人」劉錚直說期待，首度執掌國家隊兵符的總教練桑茂森也樂觀評估，相信成績會和球員身體狀況成正比。

中華男籃上屆雅加達亞運在沒有歸化球員下打進4強，今年除歸化球員阿提諾戴維斯都進入培訓陣容，拿下T1聯盟年度MVP的「黑豹」阿巴西已獲得國際籃球總會認證，不占歸化球員名額，讓團隊對9月23日開幕的杭州亞運抱持更高期待。

為備戰亞運，中華培訓隊集訓期超過3個月，「看起來3個月很長，但行程很滿。」桑茂森提到，包括7月上旬到日本移地訓練、8月中瓊斯盃，接續還要澳洲移地訓練，他給球員設下「健康出賽」目標，「球員健康的話，相信成績會很好。」

中華男籃18人名單包括旅外3大將陳盈駿、劉錚和林庭謙，及國內PLG、T1聯盟和SBL球員，不過屆時只能有1名歸化球員，阿提諾或戴維斯誰出線還沒定案。

亞運 戴維斯 劉錚 阿提諾 瓊斯盃 陳盈駿 阿巴西 林庭謙 PLG SBL

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