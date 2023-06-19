籃球／歸化球員誰打亞運男籃 籃協：阿提諾資格確認中

儘管戴維斯已經多次表示願意代表台灣男籃參加杭州亞運，不過中華籃協目前仍在等待另一歸化球員阿提諾的資格認證問題，才能決定由誰出征亞運。

根據亞運籌委會的單行規定，歸化球員如果要參加亞運，必須於2屆亞運期間在該國家有一定的居住年限。2014年仁川亞運，戴維斯（Quincy Davis）就是因為沒能符合這項規範，才被拒於亞運門外。

中華籃協目前仍透過中華奧會向杭州亞運籌委會進行身分確認，要瞭解阿提諾（William Artino）今年能否代表台灣男籃出征亞運，而至今還沒有得到相關回覆。

據了解，儘管戴維斯有很強烈的意願代表台灣參加杭州亞運，但由於每隊只能有1名歸化球員，加上阿提諾目前和籃協仍有合約在身，一旦亞運籌委會確認放行阿提諾，那麼台灣男籃就只能割愛戴維斯；反之，若亞運籌委會認定阿提諾資格不符，台灣男籃就將帶上戴維斯。

總教練桑茂森說：「不論是戴維斯或者是阿提諾，對台灣的禁區都很有幫助，畢竟禁區如果有個絕對高度，在籃板球和最後一道防線都會比較安心。」

阿提諾雖在杭州亞運的台灣男籃培訓隊名單當中，但他7月將代表另一支台灣男籃代表隊參加世界盃男籃資格賽第3階段賽事，等到比賽結束後再回歸亞運培訓隊，不論阿提諾是否能參加亞運，都會跟著培訓隊到集訓結束。