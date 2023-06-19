PLG／楊敬敏宣告離開籃壇 陳建州：球員有責任維持舞台

新北國王球星楊敬敏昨晚針對自己出軌風波發文道歉，並宣告離開球場。對此PLG職籃執行長陳建州接受《ETtoday運動雲》訪問時表示，「不管怎樣必須對自己負責，珍惜這個得來不易的舞台。」

近日1名網友在Dcard爆料楊敬敏私約女球迷，「在與我的前任(女友)交往後，我也向她分享這份美好的興趣，並也偶爾會帶著她一同前往主場或客場支持國王隊。只是，我從來沒想過我所珍惜的另一半會與我所喜愛且敬重的明星球員出軌。」

隨後有多名網友出面指證，並秀出對話截圖，楊敬敏昨天深夜在個人社群打破沉默，宣告離開籃壇，並卸下球員工會理事長職務，消息一出引發球迷震撼。

對此，PLG聯盟執行長陳建州受訪時表示，「尊重他個人及球團的決定，但不管怎麼樣要對自己的行為負責，球員身為公眾人物，有責任維持這個得來不易舞台。」陳建州也強調，「目前尚未和楊敬敏取得聯繫，但希望先讓他回到家庭，多多陪伴家人。」