快訊

美國務院：布林肯今日下午4:30會見習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

PLG／楊敬敏宣告離開籃壇 陳建州：球員有責任維持舞台

聯合新聞網／ 綜合報導
楊敬敏。 報系資料照
楊敬敏。 報系資料照

新北國王球星楊敬敏昨晚針對自己出軌風波發文道歉，並宣告離開球場。對此PLG職籃執行長陳建州接受《ETtoday運動雲》訪問時表示，「不管怎樣必須對自己負責，珍惜這個得來不易的舞台。」

近日1名網友在Dcard爆料楊敬敏私約女球迷，「在與我的前任(女友)交往後，我也向她分享這份美好的興趣，並也偶爾會帶著她一同前往主場或客場支持國王隊。只是，我從來沒想過我所珍惜的另一半會與我所喜愛且敬重的明星球員出軌。」

隨後有多名網友出面指證，並秀出對話截圖，楊敬敏昨天深夜在個人社群打破沉默，宣告離開籃壇，並卸下球員工會理事長職務，消息一出引發球迷震撼。

對此，PLG聯盟執行長陳建州受訪時表示，「尊重他個人及球團的決定，但不管怎麼樣要對自己的行為負責，球員身為公眾人物，有責任維持這個得來不易舞台。」陳建州也強調，「目前尚未和楊敬敏取得聯繫，但希望先讓他回到家庭，多多陪伴家人。」

新北國王 楊敬敏

相關新聞

籃球／劉錚下一步「等待中」 期待中華隊擦出新火花

「台灣飛人」劉錚與CBA上海大鯊魚合約今年夏天到期，目前投入中華隊杭州亞運培訓隊訓練的劉錚今天透露，合約狀況仍在「等溝通...

CBA／上海大鯊魚端誠意價碼 傳劉錚決定續簽一年

「台灣小飛人」劉錚與CBA上海大鯊魚合約今夏到期，先前有消息指出他可能回台打球。不過中國大陸知名籃球記者宋翔指出，上海男籃預計以1年C類合約（常規合約）和劉錚續約，2024年則有望用老將合約留下他。

PLG／楊敬敏宣告離開籃壇 陳建州：球員有責任維持舞台

新北國王球星楊敬敏昨晚針對自己出軌風波發文道歉，並宣告離開球場。對此PLG職籃執行長陳建州接受《ETtoday運動雲》訪問時表示，「不管怎樣必須對自己負責，珍惜這個得來不易的舞台。」 近日1名網

PLG／陸媒轉發楊敬敏出軌引熱議 再被挖出18年前偷吃3次

新北國王球星楊敬敏爆發出軌醜聞，昨天宣告退出球壇。由於他過去曾效力CBA多年，因此這項消息也在中國大陸發酵，陸媒《直播吧》也轉發這項消息。 楊敬敏近日遭男球迷爆料和前女友發生關係。楊敬敏昨天晚間

PLG／選秀會711登場 唐維傑、林彥廷成狀元熱門

P. LEAGUE+ 今年選秀會將於7月11日舉行，聯盟今天公布選秀大會報名名單，總計有51人報名、42人符合資格，包括...

PLG／楊敬敏出軌牽扯到國王隊友 林力仁發文自清、不排除提告

新北國王隊當家球星「阿美戰士」楊敬敏身陷出軌風波，他昨晚宣布將退出球場、卸下球員工會理事長一職，但話題並沒有結束，他的隊友林力仁也遭網友影射，對此林力仁在個人社群發文自清，並強調他已將造謠留言截圖，會

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦